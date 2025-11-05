Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano: "Ya verás qué cazuela tan rica"

Las carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas que ha elaborado Arguiñano son un plato reconfortante y sabroso, y aunque parecen pura indulgencia, tienen ingredientes con beneficios interesantes para la salud.

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano

Publicidad

Las carrilleras de cerdo son una carne muy tierna que, aunque es más grasa que otras, también es rica en proteínas de alta calidad que ayudan a mantener los músculos fuertes y saciar el apetito por más tiempo

Recuerda que si te sobra algo de puré de patata puedes utilizarlo para otra ocasión. Bastará con calentarlo a fuego suave en una cazuela con un poco de leche o de nata.

Ingredientes, para 4 personas

  • 12 carrilleras de cerdo
  • 2 cebollas
  • 2 zanahorias
  • 1 puerro
  • 4 dientes de ajo
  • 3 patatas
  • 100 ml de nata líquida (o leche)
  • 150 ml de brandy
  • 20 g de mantequilla
  • 1 cucharada de harina
  • 750 ml de caldo de carne
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 rama de tomillo
  • 1 rama de romero
  • Perejil
Ingredientes Carrilleras de cerdo asadas
Ingredientes Carrilleras de cerdo asadas | antena3.com

Elaboración

Calienta 4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela grande y baja). Limpia las carrilleras retirándoles las grasas que las recubren. Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas bien por todos los lados.

Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas bien por todos los lados
Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas bien por todos los lados | antena3.com

Pela las cebollas y las zanahorias. Corta las zanahorias en daditos y las zanahorias en medias lunas. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) y córtalo en cuartos de lunas.

Retira las carrilleras a una fuente apta para el horno y resérvalas. Introduce las hortalizas en la tartera, sazónalas y cocínalas a fuego medio alto durante 12 -15 minutos.

Añade el brandy y dale un hervor fuerte para que se evapore parte del alcohol.

Añade el brandy y dale un hervor fuerte
Añade el brandy y dale un hervor fuerte | antena3.com

Aplasta los dientes de ajo (con piel) e introdúcelos en la tartera. Prepara un atadillo con el tomillo, el romero y unas ramas de perejil, y añádelo a la tartera. Mezcla bien y rehoga todo durante un par de minutos.

Cubre las carrilleras con las hortalizas. Vierte el caldo e introduce la fuente en el horno (precalentado). Hornea las carrilleras a 160º durante 90 minutos.

Vierte el caldo e introduce la fuente en el horno
Vierte el caldo e introduce la fuente en el horno | antena3.com

Retira la fuente del horno, saca las carrilleras a un plato y resérvalas calientes con el calor residual del horno.

Cuela las hortalizas con el caldo por un chino y reserva el caldo obtenido.

Pon la mantequilla en una sartén y ponla a fundir. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte el caldo (colado) reservado anteriormente y sigue cocinando la mezcla durante 4-5 minutos sin dejar de remover. Espolvorea la salsa con un poco de perejil picado.

Agrega la harina y cocínala un poco
Agrega la harina y cocínala un poco | antena3.com

Lava las patatas y ponlas en la olla rápida. Cúbrelas con agua, cierra la olla y cuécelas durante 7 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Cuando baje la válvula, abre la olla, retira las patatas, pélalas, trocéalas y ponlas en un bol. Sazónalas y aplástalas con un majador de patatas. Vierte la nata (poco a poco) y sigue majándolas.

Sirve el puré de patata en el fondo de 4 platos, coloca 3 carrilleras en cada uno y salséalas. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano: "Ya verás qué cazuela tan rica"

José Ismael Martínez, periodista

¿Hay una nueva 'kale borroka'? Habla el periodista agredido en la Universidad de Navarra: "Me atacaron por ser periodista"

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo, sobre la hipertrofia mamaria y las hormonas: "Es importante que los hombres de nuestras vidas nos entiendan"

Las memorias del rey emérito
MEMORIAS REY EMÉRITO

Nuevas revelaciones de las memorias del rey Juan Carlos I: su lamento por ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio"

Toni Bolaños sobre González Amador.
Juicio contra el fiscal general

Toni Bolaño responde a González Amador: "Me voy de España o me suicidio...ninguna de las dos cosas... primero pague"

Nicolás Redondo, sobre el periodista agredido
Violencia en Pamplona

"Vito Quiles, por mi parte tienen ningún respeto, ninguno": Nicolás Redondo, contundente con el activista y con sus detractores

Los incidentes violentos vividos la pasada semana en Pamplona, a propósito de un acto en la universidad, han generado alarma. Nicolás Redondo pedía distinguir entre las intenciones, de la persona en torno al que ha girado la polémica, y la defensa de la libertad de expresión, atacada con la agresión a un periodista en el acto.

Yatra y María Becerra
Contenido exclusivo

¿Se conocieron en Tinder? Los coaches y asesoras solo pueden dar respuestas incorrectas en el reto más divertido de La Voz

Tras las cámaras del programa, Malú, Pablo López, Mika y Yatra han jugado junto a Carla, Chiara, Joaquina y María Becerra a uno de los juegos más virales en redes sociales... ¡no responder con la verdad!

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

Nicolás Redondo

Nicolás Redondo, sobre la implicación del ministro Torres en el caso Koldo: "Es un cómplice imprescindible de la trama"

Un café con Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, sobre su supuesta implicación con la trama del 'caso Koldo' por la validación de mascarillas: "Jamás en mi vida me pidieron ayuda"

Publicidad