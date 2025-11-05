Para 4 personas
Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano: "Ya verás qué cazuela tan rica"
Las carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas que ha elaborado Arguiñano son un plato reconfortante y sabroso, y aunque parecen pura indulgencia, tienen ingredientes con beneficios interesantes para la salud.
Las carrilleras de cerdo son una carne muy tierna que, aunque es más grasa que otras, también es rica en proteínas de alta calidad que ayudan a mantener los músculos fuertes y saciar el apetito por más tiempo
Recuerda que si te sobra algo de puré de patata puedes utilizarlo para otra ocasión. Bastará con calentarlo a fuego suave en una cazuela con un poco de leche o de nata.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 carrilleras de cerdo
- 2 cebollas
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 4 dientes de ajo
- 3 patatas
- 100 ml de nata líquida (o leche)
- 150 ml de brandy
- 20 g de mantequilla
- 1 cucharada de harina
- 750 ml de caldo de carne
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 rama de tomillo
- 1 rama de romero
- Perejil
Elaboración
Calienta 4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela grande y baja). Limpia las carrilleras retirándoles las grasas que las recubren. Salpimiéntalas, introdúcelas en la tartera y dóralas bien por todos los lados.
Pela las cebollas y las zanahorias. Corta las zanahorias en daditos y las zanahorias en medias lunas. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) y córtalo en cuartos de lunas.
Retira las carrilleras a una fuente apta para el horno y resérvalas. Introduce las hortalizas en la tartera, sazónalas y cocínalas a fuego medio alto durante 12 -15 minutos.
Añade el brandy y dale un hervor fuerte para que se evapore parte del alcohol.
Aplasta los dientes de ajo (con piel) e introdúcelos en la tartera. Prepara un atadillo con el tomillo, el romero y unas ramas de perejil, y añádelo a la tartera. Mezcla bien y rehoga todo durante un par de minutos.
Cubre las carrilleras con las hortalizas. Vierte el caldo e introduce la fuente en el horno (precalentado). Hornea las carrilleras a 160º durante 90 minutos.
Retira la fuente del horno, saca las carrilleras a un plato y resérvalas calientes con el calor residual del horno.
Cuela las hortalizas con el caldo por un chino y reserva el caldo obtenido.
Pon la mantequilla en una sartén y ponla a fundir. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte el caldo (colado) reservado anteriormente y sigue cocinando la mezcla durante 4-5 minutos sin dejar de remover. Espolvorea la salsa con un poco de perejil picado.
Lava las patatas y ponlas en la olla rápida. Cúbrelas con agua, cierra la olla y cuécelas durante 7 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Cuando baje la válvula, abre la olla, retira las patatas, pélalas, trocéalas y ponlas en un bol. Sazónalas y aplástalas con un majador de patatas. Vierte la nata (poco a poco) y sigue majándolas.
Trucos de Arguiñano
Sirve el puré de patata en el fondo de 4 platos, coloca 3 carrilleras en cada uno y salséalas. Decora los platos con unas hojas de perejil.
