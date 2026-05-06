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Salchichas de cerdo a la jardinera, una receta contundente de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha preparado un plato completísimo y muy jugoso de salchichas de cerdo a la jardinera. Toma nota de cada paso y disfruta en familia de esta receta.

Salchichas de cerdo a la jardinera, una receta contundente de Karlos Arguiñano

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Si quieres, puedes dejar las salchichas enterar o cortarlas en trozos de bocado antes de introducirlas en las hortalizas o justo antes de servir.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 salchichas de cerdo
  • 3 zanahorias
  • 2 pimientos verdes
  • 1 cebolla
  • 200 g de guisantes frescos desgranados
  • 100 g de habitas desgranadas
  • 2 patatas
  • 600 ml de caldo de verduras
  • 125 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • Perejil
Ingredientes Salchichas de cerdo a la jardinera
Ingredientes Salchichas de cerdo a la jardinera | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las salchichas (en varias tandas si es necesario) y deja que se doren. Retíralas a un plato y resérvalas.

Retíralas a un plato y resérvalas
Retíralas a un plato y resérvalas | antena3.com

Pela y pica la cebolla y las zanahorias en brunoise (daditos pequeños). Corta los pimientos de forma similar. Incorpora las hortalizas a la cazuela de las salchichas. Sazona, añade 1-2 cucharadas de aceite si es necesario y deja que se pochen durante 10 minutos aproximadamente. Vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Añade la cúrcuma y dale un meneo a la cazuela. Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve. Vierte el caldo de verduras, sazona, tapa y cocina a fuego medio durante 8-10 minutos.

Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve
Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve | antena3.com

Incorpora los guisantes y las habitas, tapa y deja cocinar durante 12 minutos. Introduce las salchichas y cocina durante 2-3 minutos más.

Incorpora los guisantes y las habitas
Incorpora los guisantes y las habitas | antena3.com

Sirve las salchichas con las hortalizas en un plato hondo, espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

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