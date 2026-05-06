Para 4 personas
Salchichas de cerdo a la jardinera, una receta contundente de Karlos Arguiñano
Arguiñano ha preparado un plato completísimo y muy jugoso de salchichas de cerdo a la jardinera. Toma nota de cada paso y disfruta en familia de esta receta.
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Si quieres, puedes dejar las salchichas enterar o cortarlas en trozos de bocado antes de introducirlas en las hortalizas o justo antes de servir.
Ingredientes, para 4 personas
- 16 salchichas de cerdo
- 3 zanahorias
- 2 pimientos verdes
- 1 cebolla
- 200 g de guisantes frescos desgranados
- 100 g de habitas desgranadas
- 2 patatas
- 600 ml de caldo de verduras
- 125 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de cúrcuma
- Perejil
Elaboración
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las salchichas (en varias tandas si es necesario) y deja que se doren. Retíralas a un plato y resérvalas.
Pela y pica la cebolla y las zanahorias en brunoise (daditos pequeños). Corta los pimientos de forma similar. Incorpora las hortalizas a la cazuela de las salchichas. Sazona, añade 1-2 cucharadas de aceite si es necesario y deja que se pochen durante 10 minutos aproximadamente. Vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Añade la cúrcuma y dale un meneo a la cazuela. Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve. Vierte el caldo de verduras, sazona, tapa y cocina a fuego medio durante 8-10 minutos.
Incorpora los guisantes y las habitas, tapa y deja cocinar durante 12 minutos. Introduce las salchichas y cocina durante 2-3 minutos más.
Sirve las salchichas con las hortalizas en un plato hondo, espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
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