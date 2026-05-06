Salchichas de cerdo a la jardinera, una receta contundente de Karlos Arguiñano

Si quieres, puedes dejar las salchichas enterar o cortarlas en trozos de bocado antes de introducirlas en las hortalizas o justo antes de servir.

Ingredientes, para 4 personas

16 salchichas de cerdo

3 zanahorias

2 pimientos verdes

1 cebolla

200 g de guisantes frescos desgranados

100 g de habitas desgranadas

2 patatas

600 ml de caldo de verduras

125 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de cúrcuma

Perejil

Ingredientes Salchichas de cerdo a la jardinera | antena3.com

Elaboración

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Incorpora las salchichas (en varias tandas si es necesario) y deja que se doren. Retíralas a un plato y resérvalas.

Retíralas a un plato y resérvalas | antena3.com

Pela y pica la cebolla y las zanahorias en brunoise (daditos pequeños). Corta los pimientos de forma similar. Incorpora las hortalizas a la cazuela de las salchichas. Sazona, añade 1-2 cucharadas de aceite si es necesario y deja que se pochen durante 10 minutos aproximadamente. Vierte el vino blanco y dale un hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Añade la cúrcuma y dale un meneo a la cazuela. Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve. Vierte el caldo de verduras, sazona, tapa y cocina a fuego medio durante 8-10 minutos.

Pela las patatas, córtalas en rodajas finas y remueve | antena3.com

Incorpora los guisantes y las habitas, tapa y deja cocinar durante 12 minutos. Introduce las salchichas y cocina durante 2-3 minutos más.

Incorpora los guisantes y las habitas | antena3.com

Sirve las salchichas con las hortalizas en un plato hondo, espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.