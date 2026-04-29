Para 4 personas
Karlos Arguiñano, sobre la receta de gratinado de garbanzos con hortalizas: "Esto es un plato señorial"
Este plato es ideal para usar garbanzos en conserva (bien escurridos y enjuagados) o sobras de un cocido, lo que reduce el tiempo de preparación.
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No deseches las verduras ni el caldo de cocinar los garbanzos. Las verduras puedes comerlas tal cual aliñadas con aceite de oliva y sal. El caldo lo puedes utilizar para hacer una sopa de fideos o similar.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de garbanzos
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 rama de apio
- 2 cebollas
- 2 tomates grandes
- 1 berenjena
- 1 calabacín
- 2 lonchas de panceta fresca
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para el majado
- 20 g de pan rallado
- 6 almendras fritas
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de tomillo
- Perejil picado
Elaboración
Pon los garbanzos a remojo de víspera.
Para las verduras asadas, corta el calabacín, 1 cebolla (pelada), la berenjena y los tomates en rodajas gruesas. Extiéndelas en una bandeja de horno. Sazona y vierte un chorro de aceite por encima. Hornea a 200º C durante 40 minutos aproximadamente. Reserva.
Cuando vayas a cocinar los garbanzos, introdúcelos en la olla exprés con abundante agua caliente. Añade el puerro, 1 cebolla pelada, la zanahoria pelada y el apio (todo en entero). Sazona, tapa y deja que se cocine durante 18 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Transcurrido ese tiempo, escurre los garbanzos (reserva el caldo y las verduras para otro plato).
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la panceta, introdúcela en la cazuela y sofríela, hasta que coja calor. Incorpora los garbanzos y saltea el conjunto durante un par de minutos.
Para el majado, pica finamente el ajo y ponlo en la trituradora (o en el mortero). Añade el pan rallado, las almendras fritas, el orégano y el tomillo. Tritura y añade perejil picado. Mezcla bien.
Pon los garbanzos en una fuente apta para el horno. Cúbrelos con las hortalizas asadas. Esparce por encima el majado y gratina durante 5 minutos aproximadamente.
Reparte los garbanzos con las hortalizas en los platos. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
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