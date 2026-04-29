Karlos Arguiñano, sobre la receta de gratinado de garbanzos con hortalizas: "Esto es un plato señorial"

No deseches las verduras ni el caldo de cocinar los garbanzos. Las verduras puedes comerlas tal cual aliñadas con aceite de oliva y sal. El caldo lo puedes utilizar para hacer una sopa de fideos o similar.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de garbanzos

1 puerro

1 zanahoria

1 rama de apio

2 cebollas

2 tomates grandes

1 berenjena

1 calabacín

2 lonchas de panceta fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Gratinado de garbanzos con hortalizas | antena3.com

Para el majado

20 g de pan rallado

6 almendras fritas

1 diente de ajo

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de tomillo

Perejil picado

Ingredientes para el majado | antena3.com

Elaboración

Pon los garbanzos a remojo de víspera.

Para las verduras asadas, corta el calabacín, 1 cebolla (pelada), la berenjena y los tomates en rodajas gruesas. Extiéndelas en una bandeja de horno. Sazona y vierte un chorro de aceite por encima. Hornea a 200º C durante 40 minutos aproximadamente. Reserva.

Extiéndelas en una bandeja de horno | antena3.com

Cuando vayas a cocinar los garbanzos, introdúcelos en la olla exprés con abundante agua caliente. Añade el puerro, 1 cebolla pelada, la zanahoria pelada y el apio (todo en entero). Sazona, tapa y deja que se cocine durante 18 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad. Transcurrido ese tiempo, escurre los garbanzos (reserva el caldo y las verduras para otro plato).

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pica finamente la panceta, introdúcela en la cazuela y sofríela, hasta que coja calor. Incorpora los garbanzos y saltea el conjunto durante un par de minutos.

Incorpora los garbanzos | antena3.com

Para el majado, pica finamente el ajo y ponlo en la trituradora (o en el mortero). Añade el pan rallado, las almendras fritas, el orégano y el tomillo. Tritura y añade perejil picado. Mezcla bien.

Pon los garbanzos en una fuente apta para el horno. Cúbrelos con las hortalizas asadas. Esparce por encima el majado y gratina durante 5 minutos aproximadamente.

Cúbrelos con las hortalizas asadas | antena3.com

Reparte los garbanzos con las hortalizas en los platos. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.