Para 4 personas
Lentejas con chorizo y panceta al estilo de Arguiñano: un guiso clásico y económico para toda la familia
Karlos Arguiñano nos ha enseñado su versión de lentejas con chorizo y panceta. Un guiso tradicional que combina lentejas, verduras, panceta dorada y un toque de pimentón picante, muy reconfortante y exageradamente económico.
Las lentejas son una joya de la alimentación porque aportan una gran cantidad de proteínas vegetales, fibra y minerales como hierro y magnesio. Gracias a eso, ayudan a mantener una buena energía durante el día, mejoran la digestión y dan sensación de saciedad sin necesidad de comer en exceso.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de lentejas
- 100 g de chorizo fresco
- 200 g de panceta fresca
- 1 cebolleta
- 1 zanahoria
- 1 puerro
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón picante
- Perejil
Elaboración
Arguiñano empieza poniendo la panceta en olla rápida cubierta con agua y cocinándola durante cuarenta minutos desde que sube la válvula. Mientras tanto, se sofríen cebolleta, zanahoria y puerro cortados finos en aceite de oliva virgen extra. Tras cinco-diez minutos de cocción suave, incorpora el chorizo troceado.
Se agregan las lentejas, se cubren con abundante agua (tres-cuatro veces su volumen), se sazona, y se cuecen durante unos cuarenta-cuarenta y cinco minutos. Al finalizar, se añade pimentón, se doran trozos de panceta por ambos lados y se sirven las lentejas acompañadas por un trozo de panceta en cada plato, decorando con perejil.
