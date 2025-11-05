Karlos Arguiñano prepara unas deliciosas acelgas esparragadas con sabor andaluz

Karlos Arguiñano presenta una receta andaluza ideal para disfrutar de la cocina casera: acelgas esparragadas con pan, ajo, pimentón, comino, vinagre y aceite de oliva. Un plato lleno de sabor y beneficios nutricionales que combina tradición y bienestar.

Tras cocer las acelgas, el chef recomienda no desechar el agua de cocción, ya que contiene nutrientes esenciales. Puede aprovecharse como base para caldos, purés o arroces, potenciando así el sabor y el valor nutritivo de cada preparación.