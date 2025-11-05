Çağla revive su dolor por Tolga y se aferra al anillo que simboliza su amor perdido

En Renacer, Çağla no logra salir del abismo emocional tras la pérdida de Tolga. Vive refugiada en la mansión de Bahar, sin fuerzas para enfrentarse a su vida anterior ni retomar su rutina. Todo en su entorno le recuerda al hombre que amaba y que el destino le arrebató.

Nevra intenta consolarla, proponiéndole una sesión de relajación para aliviar su tristeza, pero Çağla no puede soportarlo. Entre lágrimas, se encierra en su habitación y recupera el anillo de compromiso que Tolga le dio antes del accidente, símbolo de un amor eterno que nunca llegó a cumplirse.