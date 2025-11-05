Eladio amenaza a Marta desde prisión: la cita en la cárcel y la pone contra las cuerdas

Eladio, el hombre al que Marta contrató para proteger a Fina de Santiago, ha vuelto a su vida desde la cárcel. Tras una llamada intimidatoria, ahora le ha enviado una carta llena de amenazas. En ella, asegura haber coincidido con Santiago entre rejas y conocer detalles sobre su orientación sexual.

El preso cita a Marta en prisión y la advierte de que, si no acude, podría perderlo todo. Con esta nueva amenaza, Eladio demuestra que está dispuesto a cualquier cosa para chantajearla y recuperar poder sobre ella.