Publicidad
Sueños de libertad
Eladio amenaza a Marta desde prisión: la cita en la cárcel y la pone contra las cuerdas
El antiguo matón de Marta reaparece desde prisión con una peligrosa propuesta. Una carta y una amenaza directa podrían poner en riesgo su secreto y su futuro.
Eladio, el hombre al que Marta contrató para proteger a Fina de Santiago, ha vuelto a su vida desde la cárcel. Tras una llamada intimidatoria, ahora le ha enviado una carta llena de amenazas. En ella, asegura haber coincidido con Santiago entre rejas y conocer detalles sobre su orientación sexual.
El preso cita a Marta en prisión y la advierte de que, si no acude, podría perderlo todo. Con esta nueva amenaza, Eladio demuestra que está dispuesto a cualquier cosa para chantajearla y recuperar poder sobre ella.