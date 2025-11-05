La ex de Guillermo acusa al novio de Irene Rosales de doble vida: “La enlazó conmigo”

La confesión de Irene Rosales sobre su nueva ilusión amorosa con Guillermo ha provocado todo tipo de reacciones. Vanessa, exnovia del empresario, ha revelado que él comenzó con Irene cuando aún mantenían contacto sentimental.

En declaraciones a Y ahora Sonsoles, Vanessa afirma sentirse engañada y sostiene que Guillermo busca exposición mediática. Además, asegura tener mensajes donde él hablaba despectivamente de Irene, calificándola de “una niña de pueblo, que aguantaba mucho y un poco cortita”.