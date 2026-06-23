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Muslo de carne de conejo asado con patatas, Arguiñano: "¡Dificultad, cero!"

Menudo recetón de los facilitos ha preparado Karlos Arguiñano. En poco tiempo y con menos trabajo, estarás en la mesa disfrutando de una comida memorable.

Muslo de carne de conejo asado con patatas

Muslo de carne de conejo asado con patatas, Arguiñano: "¡Dificultad, cero!"

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Si prefieres, puedes preparar esta receta o similar en la air frayer.

Si quieres, puedes añadir el limón cortado en gajos al guiso antes de hornearlo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 muslos de conejo
  • 4 patatas
  • 1 cabeza de ajo
  • 16-20 aceitunas verdes (con hueso)
  • 1 limón (opcional)
  • 200 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • 2-3 ramas de romero
  • Perejil
Ingredientes Muslo de carne de conejo asado con patatas
Ingredientes Muslo de carne de conejo asado con patatas | antena3.com

Elaboración:

Salpimienta los muslos de carne de conejo y colócalos en una bandeja o fuente apta para hornear.

Corta cada patata en 6 gajos (con piel), sazónalos y ponlos sobre el conejo. Abre la cabeza de ajos entera por la mitad y añade las dos partes. Agrega las aceitunas, las ramitas de romero y 2-3 cucharadas de aceite. Mezcla bien con las manos.

Agrega las aceitunas, las ramitas de romero y 2-3 cucharadas de aceite
Agrega las aceitunas, las ramitas de romero y 2-3 cucharadas de aceite | antena3.com

Hornea a 180-190ºC (con el horno precalentado) durante 30 minutos. Vierte el vino blanco y hornea durante 15 minutos más.

Sirve en cada plato un muslo de conejo con patatas y aceitunas. Salsea al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.

Corta la cabeza de ajos por la mitad y agrégalos.

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