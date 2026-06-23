Para 4 personas
Muslo de carne de conejo asado con patatas, Arguiñano: "¡Dificultad, cero!"
Menudo recetón de los facilitos ha preparado Karlos Arguiñano. En poco tiempo y con menos trabajo, estarás en la mesa disfrutando de una comida memorable.
Publicidad
Si prefieres, puedes preparar esta receta o similar en la air frayer.
Si quieres, puedes añadir el limón cortado en gajos al guiso antes de hornearlo.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 muslos de conejo
- 4 patatas
- 1 cabeza de ajo
- 16-20 aceitunas verdes (con hueso)
- 1 limón (opcional)
- 200 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- 2-3 ramas de romero
- Perejil
Elaboración:
Salpimienta los muslos de carne de conejo y colócalos en una bandeja o fuente apta para hornear.
Corta cada patata en 6 gajos (con piel), sazónalos y ponlos sobre el conejo. Abre la cabeza de ajos entera por la mitad y añade las dos partes. Agrega las aceitunas, las ramitas de romero y 2-3 cucharadas de aceite. Mezcla bien con las manos.
Hornea a 180-190ºC (con el horno precalentado) durante 30 minutos. Vierte el vino blanco y hornea durante 15 minutos más.
Sirve en cada plato un muslo de conejo con patatas y aceitunas. Salsea al gusto. Espolvorea con perejil picado y decora con una hoja de perejil.
Corta la cabeza de ajos por la mitad y agrégalos.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad