Para 4 personas
Alubias exprés con berza salteada y morcilla, un guiso fácil de elaborar de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano recomienda comer legumbres varias veces a la semana. En esta ocasión, el cocinero propone estas alubias exprés con berza salteada y morcilla que quita el sentido.
Si tenéis la suerte de conseguir alubia negra de Tolosa del año, no hará falta ponerla a remojo.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de alubias negras (remojadas de víspera)
- 1 repollo o berza (pequeña)
- 8 morcillas (pequeñas)
- 1 cebolleta
- 1 pimiento verde
- 1 puerro
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 guindilla de cayena
- Perejil
Elaboración
Calienta la olla rápida con 4 cucharadas de aceite.
Corta la cebolleta en daditos e introdúcela en la olla. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalo en cuartos de luna finos y añádelo.
Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.
Añade las alubias con el agua del remojo, cierra la olla y cocínalas durante 20 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Prueba y ponlas a punto de sal.
Limpia la berza y córtala en juliana fina. Pela los dientes de ajo y lamínalos. Calienta una tartera sartén grande con 3 cucharadas de aceite.
Agrega los ajos y la cayena, y dóralos un poco. Incorpora la berza, sazónala, tápala y cocínala a fuego medio durante 20-25 minutos. Retira la cayena.
Calienta agua en una cazuela y sazónala. Introduce las morcillas y cuécelas a fuego suave durante 5 minutos.
Reparte las alubias en 4 platos hondos. Acompáñalas con la berza y las morcillas. Decora los platos con unas hojas de perejil.
