Alubias exprés con berza salteada y morcilla, un guiso fácil de elaborar de Karlos Arguiñano

Si tenéis la suerte de conseguir alubia negra de Tolosa del año, no hará falta ponerla a remojo.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de alubias negras (remojadas de víspera)

1 repollo o berza (pequeña)

8 morcillas (pequeñas)

1 cebolleta

1 pimiento verde

1 puerro

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 guindilla de cayena

Perejil

Ingredientes Alubias exprés | antena3.com

Elaboración

Calienta la olla rápida con 4 cucharadas de aceite.

Corta la cebolleta en daditos e introdúcela en la olla. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalo en cuartos de luna finos y añádelo.

Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Añade las alubias con el agua del remojo, cierra la olla y cocínalas durante 20 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Prueba y ponlas a punto de sal.

Añade las alubias con el agua del remojo | antena3.com

Limpia la berza y córtala en juliana fina. Pela los dientes de ajo y lamínalos. Calienta una tartera sartén grande con 3 cucharadas de aceite.

Agrega los ajos y la cayena, y dóralos un poco. Incorpora la berza, sazónala, tápala y cocínala a fuego medio durante 20-25 minutos. Retira la cayena.

Incorpora la berza | antena3.com

Calienta agua en una cazuela y sazónala. Introduce las morcillas y cuécelas a fuego suave durante 5 minutos.

Reparte las alubias en 4 platos hondos. Acompáñalas con la berza y las morcillas. Decora los platos con unas hojas de perejil.