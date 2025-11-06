Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Alubias exprés con berza salteada y morcilla, un guiso fácil de elaborar de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano recomienda comer legumbres varias veces a la semana. En esta ocasión, el cocinero propone estas alubias exprés con berza salteada y morcilla que quita el sentido.

Alubias exprés con berza salteada y morcilla

Publicidad

Si tenéis la suerte de conseguir alubia negra de Tolosa del año, no hará falta ponerla a remojo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de alubias negras (remojadas de víspera)
  • 1 repollo o berza (pequeña)
  • 8 morcillas (pequeñas)
  • 1 cebolleta
  • 1 pimiento verde
  • 1 puerro
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 guindilla de cayena
  • Perejil
Ingredientes Alubias exprés
Ingredientes Alubias exprés | antena3.com

Elaboración

Calienta la olla rápida con 4 cucharadas de aceite.

Corta la cebolleta en daditos e introdúcela en la olla. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalo en cuartos de luna finos y añádelo.

Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y agrégalo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Añade las alubias con el agua del remojo, cierra la olla y cocínalas durante 20 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Prueba y ponlas a punto de sal.

Añade las alubias con el agua del remojo
Añade las alubias con el agua del remojo | antena3.com

Limpia la berza y córtala en juliana fina. Pela los dientes de ajo y lamínalos. Calienta una tartera sartén grande con 3 cucharadas de aceite.

Agrega los ajos y la cayena, y dóralos un poco. Incorpora la berza, sazónala, tápala y cocínala a fuego medio durante 20-25 minutos. Retira la cayena.

Incorpora la berza
Incorpora la berza | antena3.com

Calienta agua en una cazuela y sazónala. Introduce las morcillas y cuécelas a fuego suave durante 5 minutos.

Reparte las alubias en 4 platos hondos. Acompáñalas con la berza y las morcillas. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

Arguiñano: receta de intxaursaltsa, un postre típico del País Vasco elaborado con nueces

Arguiñano: receta de intxaursaltsa, un postre típico del País Vasco elaborado con nueces

Mesa de la Justicia sobre el juicio al Fiscal General

El juez Martín Pallín, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Yo quiero decir que este juicio nunca debió celebrarse"

Alubias exprés con berza salteada y morcilla

Alubias exprés con berza salteada y morcilla, un guiso fácil de elaborar de Karlos Arguiñano

Las memorias del Emérito.
Las memorias del Emérito

Fernando Rueda, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Que se ponga ‘chulito’ con su hijo no se ajusta a la realidad"

¿Tiene derecho el rey emérito a recibir una pensión? una experta responde en "Espejo Público"
Memorias Rey emérito

¿Tiene derecho el rey emérito a una pensión?

Miriam Nogueras
ENTREVISTA

Claros y sombras en la primera entrevista de Miriam Nogueras tras el anuncio de bloqueo al Gobierno: "Hablan mucho pero hacen poco"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso ha respondido a las preguntas de Susanna Griso poco después de su anuncio en el Congreso. Miriam Nogueras comunicaba que su formación presentará enmiendas a la totalidad a las leyes propuestas por el Gobierno, sin excepción. Esto supone un bloqueo de facto al Ejecutivo.

Joaquina y Malú
Entrevista

Joaquina y María Becerra confiesan lo que han aprendido de su coach antes de los Asaltos de La Voz

Las asesoras han confesado en esta entrevista lo bonito que está siendo trabajar con Yatra y Malú antes de la nueva fase que arranca mañana en La Voz.

Rodríguez Ibarra en Espejo Público.

Rodríguez Ibarra: "Miguel Ángel Gallardo está injustamente tratado por la justicia en Extremadura"

Jesús Álvarez

Jesús Álvarez confiesa cómo marcó su juventud la muerte de sus padres: "Me quedé solo y decidí estudiar periodismo"

Paco Marhuenda, sobre la legislatura

Paco Marhuenda, contundente ante el anuncio de Junts que bloquea al Gobierno: "Pedro Sánchez, con una mayoría artificial, compró el poder"

Publicidad