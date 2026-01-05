LaLiga
Nueva pitada del Bernabéu a Vinícius y Xabi Alonso le defiende: "Va a ser fundamental"
El Bernabéu le dedica su segunda pitada consecutiva al ser sustituido y el técnico madridista defiende a su futbolista.
Xabi Alonso salió en defensa de Vinícius Júnior tras los silbidos que volvió a recibir en el Santiago Bernabéu y mostró plena confianza en que el brasileño recuperará el aplauso de la grada.
"[Vini] va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante"
El técnico del Real Madrid valoró positivamente el partido del atacante brasileño en la victoria ante el Real Betis (5-1), pese a que fue pitado por segundo encuentro consecutivo al ser sustituido.
"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado", explicó el entrenador blanco.
Xabi Alonso fue más allá y subrayó la importancia que tendrá el brasileño en los próximos compromisos: "Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", recalcó, convencido de que el rendimiento del extremo seguirá siendo decisivo.
El tolosarra pide unidad
Cuestionado de forma directa por los silbidos de la afición y por si pedía al madridismo que no pitara a su jugador, el técnico apeló a la unidad y al respaldo colectivo: "Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión", afirmó.
El entrenador cerró su defensa con un mensaje claro de confianza hacia el brasileño y hacia la afición del Bernabéu: "Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", sentenció.
