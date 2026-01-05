Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Nueva pitada del Bernabéu a Vinícius y Xabi Alonso le defiende: "Va a ser fundamental"

El Bernabéu le dedica su segunda pitada consecutiva al ser sustituido y el técnico madridista defiende a su futbolista.

Vin&iacute;cius saluda a Xabi Alonso al ser sustituido

Vinícius saluda a Xabi Alonso al ser sustituidoEFE

Publicidad

Xabi Alonso salió en defensa de Vinícius Júnior tras los silbidos que volvió a recibir en el Santiago Bernabéu y mostró plena confianza en que el brasileño recuperará el aplauso de la grada.

"[Vini] va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante"

Xabi Alonso

El técnico del Real Madrid valoró positivamente el partido del atacante brasileño en la victoria ante el Real Betis (5-1), pese a que fue pitado por segundo encuentro consecutivo al ser sustituido.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado", explicó el entrenador blanco.

Xabi Alonso fue más allá y subrayó la importancia que tendrá el brasileño en los próximos compromisos: "Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", recalcó, convencido de que el rendimiento del extremo seguirá siendo decisivo.

El tolosarra pide unidad

Cuestionado de forma directa por los silbidos de la afición y por si pedía al madridismo que no pitara a su jugador, el técnico apeló a la unidad y al respaldo colectivo: "Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión", afirmó.

El entrenador cerró su defensa con un mensaje claro de confianza hacia el brasileño y hacia la afición del Bernabéu: "Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Segundo alud fatal del Pirineo en 72 horas: hallan el cadáver del montañero desaparecido el 31 de diciembre

Alud, Bielsa, Huesca

Publicidad

Deportes

Así se forjó 'Golzalo': las redes alucinan con un vídeo de Gonzalo García a los 10 años

Así se forjó 'Golzalo': las redes alucinan con un vídeo de Gonzalo García a los 10 años

Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, fallecido en el incendio de Suiza

Muere Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, tras rescatar a un amigo en el incendio de Suiza: "Un héroe"

Tahirys Dos Santos, jugador del Metz

Tahirys Dos Santos, el canterano del Metz que salvó a su novia en el incendio de Suiza: "Volvió para sacarla"

Nicolás Maduro y Vedat Muriqi
Son Moix

El Mallorca llegó al estadio con el chándal de Nicolás Maduro detenido: la imagen más viral de LaLiga

Vinícius saluda a Xabi Alonso al ser sustituido
LaLiga

Nueva pitada del Bernabéu a Vinícius y Xabi Alonso le defiende: "Va a ser fundamental"

Novak Djokovic en el US Open 2025
Tenis

Novak Djokovic se retira de la PTPA: "Me preocupa la transparencia..."

El serbio, que ayudó a fundar esta organización para representar el interés de los tenistas profesionales, rompe con ella al enfocar que sus valores y enfoque ya no están alineados.

Julio Pascual levanta la 'Flaca', como llama a su bicicleta
Ciclismo

Julio Pascual sube 777 veces a la ermita de La Antigua por una causa benéfica

El vecino de Zumarraga ha completado 777 veces el trayecto hasta la ermita de la localidad para recaudar fondos con el fin de donarlos a una asociación contra el cáncer de mama.

Mario corriendo una carrera

Mario, de 130 kilos, completa tres maratones y tres medias en solo 90 días: "Acabé en silla de ruedas..."

Gonzalo celebra uno de sus dos goles ante el Betis

Gonzalo se doctora con un hat-trick de ensueño ante el Betis (5-1)

El luchador Ilia Topuria en Toledo

Ilia Topuria, citado a declarar en un juzgado tras denunciarle su exmujer por presuntos malos tratos

Publicidad