La portavoz de María Corina Machado, en Espejo Público: "Delcy Rodríguez es parte del aparato represor y del Cártel de los Soles"

Xiomara Sierra es una de las voces más cercanas a María Corina Machado. Nos cuenta cómo están viviendo los últimos acontecimientos en su país y cómo han encajado el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva Presidenta de Venezuela

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos parecía que abría las puertas a María Corina Machado y a Edmundo González para liderar el camino hacia una Venezuela democrática. Sin embargo, las declaraciones posteriores a la operación de Donald Trump no van en esa dirección. El presidente de Estados Unidos le ha confiado la transición venezolana a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, siempre y cuando vaya de la mano con los intereses estadounidenses.

Aliados naturales

Esto ha supuesto un jarro de agua fría para todos los seguidores de María Corina Machado, aunque todavía confían en que tarde o temprano la opositora de Maduro llegue al poder. Hoy en Espejo Público, Susanna Griso ha estado con una de las voces de María Corina Machado, la abogada Xiomara Sierra. Preguntada por las aspiraciones de Machado tras las palabras de Trump, Xiomara ha insistido en que María Corina es "una aliada natural de Estados Unidos" y representa al pueblo venezolano y "el restablecimiento de las instituciones". Todo lo contrario que Delcy Rodríguez, según la abogada. Para ella, la vicepresidenta no solo es parte del aparato represor del régimen., sino que también forma parte del Cártel de los Soles.

Xiomara Sierra ha reconocido que tanto Edmundo González como María Corina Machado están en conversaciones con la administración americana. Además, afirma que Trump es conocedor del liderato de María Corina Machado porque "lo ha apoyado constantemente" desde que ganó las primarias y también tras las elecciones de julio de 2024. Tanto ella como el resto del equipo de Machado confían en llegar a un acuerdo con Donald Trump para que, llegado el momento, sea María Corina la que encabece el camino hacia la democracia en Venezuela.

Espejo Público

