Crans-Montana

Muere Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, tras rescatar a un amigo en el incendio de Suiza: "Un héroe"

El joven púgil no dudó en priorizar la vida de su amigo: "Era típico de él, alguien que siempre ayudaba a los demás".

Benjamin Johnson, boxeador de 18 a&ntilde;os, fallecido en el incendio de Suiza

Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, fallecido en el incendio de SuizaInstagram: swissboxingfederation

Benjamin Johnson, boxeador de 18 años, entregó su vida para salvar a un amigo en el trágico incendio de Crans-Montana (Suiza) en el que han fallecido 40 personas y cerca de 120 resultaron heridas, de los cuales 80 de ellos están en estado grave.

De momento se ha confirmado la identidad de 24 de los 40 fallecidos, y uno de ellos fue Benjamin Johnson, un joven boxeador de apenas 18 años que murió al intentar (y conseguir) salvar la vida de un amigo suyo.

"Con profunda tristeza SwissBoxing se ha enterado del fallecimiento de Benjamin Johnson (Club Lausannois de Boxe), víctima de la tragedia de Crans-Montana. Benjamin salió como un héroe, rescatando a su amigo. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y todas las víctimas de esta tragedia nacional", explicó en un comunicado la federación suiza de boxeo.

"Un gesto típico de él, siempre ayudaba a los demás"

Johnson, calificado de "héroe" por la federación suiza, era un "deportista prometedor y una personalidad brillante" y su gesto, que le costó la vida a él mismo y salvó la de su amigo, era un gesto "típico de él, era alguien que siempre ayudaba a los demás", ha admitido Amir Orfia, presidente de la federación helvética.

Tahirys Dos Santos salvó a su novia

El incendio que tuvo lugar en el bar de una estación de esquí en la localidad suiza también ha dejado otros grandes protagonistas, como es el caso del futbolista del Metz Tahirys Dos Santos, de 19 años, quien sufre quemaduras en el 30% de su cuerpo tras entrar al bar y salvar la vida de su novia. Dos Santos consiguió ponerse a salvo pero al percatarse de que su novia todavía seguía dentro entró de nuevo para rescatarla.

La joven también resultó gravemente herida y permanece hospitalizada, según fuentes cercanas al jugador. De momento, lo que se conoce es que el futbolista "tiene quemaduras que cubren el 30% de su cuerpo", con afección en la parte posterior de la cabeza, el torso y las extremidades.

En cuanto a su futuro en el fútbol profesional, se prevé un largo proceso de cirugías reconstructivas y rehabilitación, y solo a medio plazo podrá evaluarse si Dos Santos podrá volver a competir al máximo nivel.

¿Cómo pudo producirse el incendio?

El incendio se produjo en la madrugada del 1 de enero durante una fiesta de Nochevieja en este local de la estación de esquí. Según la investigación preliminar, una bengala encendida sobre una botella de champán habría prendido el techo, recubierto de material altamente inflamable, provocando un fuego súbito y una densa nube de humo que atrapó a centenares de personas en cuestión de segundos. 40 personas han perdido la vida y 80 de los 119 heridos están en estado grave y hospitalizados en centros sanitarios de Suiza, Alemania e Italia, dependiendo de su evolución podrían confirmarse más fallecimientos en las próximas horas.

