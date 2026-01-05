“La vamos a armar”: Patatas revolconas con setas de Arguiñano

La mejor manera de comenzar el año con un guiso sencillo que va a provocar el deleite de tus comensales. Unas ricas Patatas revolconas con seta de Karlos Arguiñano. Una propuesta sencilla y humilde que te hará triunfar en la mesa.

Una receta que bordan en Castilla la Mancha, Extremadura o Ávila, un plato que en otras ocasiones se pueden servir con torreznos pero que en este caso Karlos Arguiñano ha decidido hacer con setas convirtiéndola en un plato muy digestivo.

Ingredientes (4p.):

1 k de patatas

250 g de setas shimeji

4 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

1 hoja de laurel

4 ramas de tomillo

perejil

Elaboración:

Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Pela las patatas, trocéalas e introdúcelas en la cazuela. Agrega la hoja de laurel, 2 ramas de tomillo y una pizca de sal. Cuece las patatas a fuego medio durante 20-25 minutos.

Cuece las patatas | antena3.com

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos, agrégalos y dóralos un poco. Corta la parte inferior del tallo de las setas, suéltalas, introdúcelas en la tartera y rehógalas durante 4-5 minutos. Retira las setas y resérvalas.

Deja los ajos en la tartera, agrega el pimentón y las patatas escurridas. Májalas bien e incorpora la mitad de las setas y las hojas de las otras 2 ramas de tomillo, y mezcla suavemente.

Agrega el pimentón | antena3.com

Reparte las patatas revolconas en 4 platos y decóralos con el resto de las setas. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y adórnalos con unas hojas de perejil.

Consejo:

La base de este plato es el puré de patatas al que se le da sabor con pimentón y ajos. Normalmente se acompaña con torreznos fritos, pero si sois veganos o vegetarianos, la opción con setas será perfecta.