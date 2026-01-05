Entra en calor
“La vamos a armar”: Patatas revolconas con setas de Arguiñano
Una receta humilde y sencilla la que te proponen desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano para entrar en calor en estos días de frío.
La mejor manera de comenzar el año con un guiso sencillo que va a provocar el deleite de tus comensales. Unas ricas Patatas revolconas con seta de Karlos Arguiñano. Una propuesta sencilla y humilde que te hará triunfar en la mesa.
Una receta que bordan en Castilla la Mancha, Extremadura o Ávila, un plato que en otras ocasiones se pueden servir con torreznos pero que en este caso Karlos Arguiñano ha decidido hacer con setas convirtiéndola en un plato muy digestivo.
Ingredientes (4p.):
- 1 k de patatas
- 250 g de setas shimeji
- 4 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- 1 hoja de laurel
- 4 ramas de tomillo
- perejil
Elaboración:
Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Pela las patatas, trocéalas e introdúcelas en la cazuela. Agrega la hoja de laurel, 2 ramas de tomillo y una pizca de sal. Cuece las patatas a fuego medio durante 20-25 minutos.
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos, agrégalos y dóralos un poco. Corta la parte inferior del tallo de las setas, suéltalas, introdúcelas en la tartera y rehógalas durante 4-5 minutos. Retira las setas y resérvalas.
Deja los ajos en la tartera, agrega el pimentón y las patatas escurridas. Májalas bien e incorpora la mitad de las setas y las hojas de las otras 2 ramas de tomillo, y mezcla suavemente.
Reparte las patatas revolconas en 4 platos y decóralos con el resto de las setas. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y adórnalos con unas hojas de perejil.
Consejo:
La base de este plato es el puré de patatas al que se le da sabor con pimentón y ajos. Normalmente se acompaña con torreznos fritos, pero si sois veganos o vegetarianos, la opción con setas será perfecta.
