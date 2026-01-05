Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Guardia Civil investiga la violenta muerte de una mujer en Quesada como posible crimen machista

La víctima, de 38 años, fue hallada con heridas de arma blanca en un paraje del municipio jiennense y no se descarta ninguna hipótesis.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 38 años cuyo cuerpo fue localizado este domingo en un paraje del término municipal de Quesada, en la provincia de Jaén. El cadáver presentaba heridas de arma blanca, según han confirmado fuentes oficiales, y el caso se analiza como un posible crimen machista, a la espera de avanzar en las diligencias.

El hallazgo se produjo en la tarde del 4 de enero, en el entorno conocido como Los Molinos. Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió alrededor de las 15.45 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

Investigación en fase preliminar

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha activado el protocolo habitual y se encuentra recabando información para determinar si el suceso encaja dentro de la tipología de violencia machista. No obstante, fuentes consultadas indican que la investigación se encuentra aún en una fase inicial y que, por el momento, solo se ha podido confirmar que se trata de una muerte violenta, sin que se descarte ninguna línea de investigación.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha señalado que la Guardia Civil trabaja en el esclarecimiento de los hechos desde el mismo momento en que se localizó el cuerpo. Asimismo, ha confirmado la coordinación con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para analizar el contexto del crimen y la posible relación de la víctima con su agresor.

La condena institucional

A través de un mensaje difundido en la red social X, Manuel Fernández expresó "nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor", en referencia a la muerte de la mujer. Desde las instituciones se ha reiterado el compromiso de esclarecer lo ocurrido y de activar todos los recursos necesarios para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles detenidos ni sobre el entorno personal de la víctima. La Guardia Civil continúa practicando diligencias, entre ellas la inspección del lugar del hallazgo y la recopilación de pruebas, mientras se espera el resultado de la autopsia, que será clave para avanzar en la investigación.

