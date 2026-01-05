Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

Sara Carbonero ha sido ingresada en un hospital de Lanzarote. Ahí estaba pasando las Navidades, de vacaciones, cuando su salud le ha llevado al ingreso hospitalario.

No se ha confirmado qué le ha ocurrido a la periodista, pero dicho ingreso ha provocado que saltasen las alarmas. Estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación.

Mientras disfrutaba de unos días en la isla, rodeada de sus seres queridos, empezó a encontrarse mal y tuvo que ingresar en el hospital. Iker Casillas estaría informado según el entorno de ambos.