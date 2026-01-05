Antena3
Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

La periodista ha ingresado de urgencia en un hospital de Lanzarote. Aún se desconocen las causas del ingreso hospitalario.

Óscar Martín
Sara Carbonero ha sido ingresada en un hospital de Lanzarote. Ahí estaba pasando las Navidades, de vacaciones, cuando su salud le ha llevado al ingreso hospitalario.

No se ha confirmado qué le ha ocurrido a la periodista, pero dicho ingreso ha provocado que saltasen las alarmas. Estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación.

Mientras disfrutaba de unos días en la isla, rodeada de sus seres queridos, empezó a encontrarse mal y tuvo que ingresar en el hospital. Iker Casillas estaría informado según el entorno de ambos.

