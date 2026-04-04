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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano rescata los secretos de los callos a la madrileña con la receta de la abuela Pilar
El popular cocinero rinde homenaje a la cocina de siempre con una elaboración clásica cargada de sabor y tradición. Descubre los pasos fundamentales para conseguir una textura perfecta en este guiso.
La gastronomía tradicional cobra protagonismo gracias a este plato de cuchara que requiere paciencia y buenos ingredientes. En el espacio de Cocina abierta de Karlos Arguiñano se han detallado las claves para limpiar y cocer correctamente la carne, asegurando un resultado meloso que evoca los sabores de la infancia y el recetario familiar más auténtico.
Para lograr el éxito es imprescindible contar con un buen sofrito de chorizo, jamón y morcilla que aporte esa potencia característica. Esta preparación de callos de ternera demuestra que los platos de toda la vida siguen siendo imbatibles cuando se ejecutan con mimo, respeto por el producto y siguiendo los consejos de los grandes maestros.