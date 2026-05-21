Nos lo cuenta
Marcos, detective de infidelidades, pillado siendo infiel: "No pensaba que eso me pudiera pasar a mí"
Aunque su trabajo es descubrir infidelidades de otras parejas, nunca imaginó que terminaría siendo víctima de sí mismo. Marcos no solo acabó siendo infiel, sino que además fue otro detective quien le descubrió.
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Marcos Cayuela es detective experto en detectar infidelidades, por lo que nunca pensó que sería él mismo el que terminaría siendo la víctima de sus propias estrategias: fue otro detective el que le pilló siendo infiel a su mujer.
Además del negocio de los detectives, Marcos tenía un bar en el que conoció a una camarera con la que mantuvo un affaire. Algo de lo que su mujer no tardó en sospechar.
Al ver que Marcos lo negaba todo, su mujer decidió contratar a un detective. "Me puso una trampa, me dejó solo un fin de semana y el detective me pilló en un hotel con la amante", nos cuenta.
Tras caer en las trampas de su mujer, esta le puso sobre la mesa una carpeta llena de pruebas de su infidelidad. "No pensaba que eso me pudiera pasar a mí", confiesa Marcos. ¡Dale al play para escuchar su historia!
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