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Un hombre muere atrapado entre su furgoneta y una columna: "No sabemos si estaba intentando salir o aparcar"
Un hombre ha fallecido en Madrid mientras intentaba aparcar su furgoneta. Este bajó para intentar terminar la maniobra y se quedó atrapado entre el vehículo y una columna, costándole la vida.
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Un accidente insólito ha conmocionado a los vecinos de un edificio en Madrid. Ha ocurrido en el parking, donde un hombre ha fallecido atrapado entre su furgoneta y una columna.
Fue su mujer la que, al ver que no llegaba a casa, le encontró en el aparcamiento, con signos de haber querido salir de allí. Aún se desconoce si el fallecido estaba saliendo del vehículo o si se bajó para terminar la maniobra manualmente y quedó atrapado.
"No sabemos si estaba intentando salir o aparcar", advierte el portero del edificio. Según nos cuenta, el freno de mano de la furgoneta no estaba echado, aunque se desconoce si fue por un despiste o intencionadamente.
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Las investigaciones tratan de esclarecer qué ocurrió aquella noche. Una respuesta que podría estar en las cámaras de seguridad del parking.
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