¿Qué harían los niños para triunfar en una entrevista de trabajo?: "Le lavaría la ropa al jefe y luego se la tendería"

Antonio Jimeno vuelve a convertirse en un niño con Y ahora Son...Coles, la sección en la que se traslada al colegio para buscar la respuesta a nuestras grandes preguntas. Esta vez, le ha preguntado a los niños: ¿qué hay que hacer para triunfar en una entrevista de trabajo?

Muchos eligen las mentiras: "Me inventaría que tengo una Champions, un Oscar...". Aunque otros optan por estrategias más innovadoras: "Llevaría un cuadro de mi familia para que vieran que soy serio y tengo una familia que mantener".

Otros niños eligen hacerle la pelota al jefe hasta que les contraten. "Le lavaría la ropa al jefe y luego se la tendería", responde, "y luego le lavaría los platos".

Aunque trabajar es cosa de adultos, los pequeños tienen mucho más claro qué es lo importante del mundo laboral. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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