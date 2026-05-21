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Productos frescos a precios imposibles, una realidad que afecta a las neveras: "Hay carne y pescado que ya no podemos comprar"
El 40% de los españoles ya no compra carne ni pescado fresco. Unos alimentos que, con los elevados precios de la compra, se han convertido en un lujo para muchas neveras.
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La carne y el pescado siempre han sido alimentos básicos de la pirámide alimenticia. Sin embargo, para muchas familias se han convertido más en un capricho que en un básico.
Cada vez son más las casas que no se pueden permitir comprar carne ni pescado fresco. En su lugar, lo sustituyen por congelados o, incluso, lo eliminan de sus dietas, con los problemas de salud que eso conlleva.
Carmen, por ejemplo, es una de las mujeres que ha tenido que renunciar a muchos alimentos. "La ternera, el cordero, el salmón u otros pescados ya no los podemos comprar", afirma, "compramos todo congelado o en oferta".
En cuanto a frutas también hay distinciones. "Las cerezas no las puedo ni mirar, solo compramos fruta de temporada", señala Carmen. Una diferencia en las neveras que nos muestran si es un hogar acomodado o no.
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