Arguiñano: sorprende a tus invitados con esta receta económica de pollo teriyaki con carpaccio de melón

Puedes usar pechuga de pollo para hacer este plato. Córtalo en trozos de bocado para asegurar que todo el pollo se cocine al mismo tiempo y de manera homogénea. Ten cuidado de no pasarte con la cocción para que no quede seco.

Ingredientes, para 4 personas

4 muslos de pollo deshuesados (con el contramuslo)

¼ de melón piel de sapo

2 dientes de ajo

150 ml de salsa teriyaki

150 ml de caldo de pollo

1 cucharada de harina de maíz refinada

40 g de queso Idiazabal suave

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Perejil

Ingredientes Pollo teriyaki con carpaccio de melón | antena3.com

Elaboración

Ata los muslos de pollo con cuerda de cocina para que no se desparramen al cocinar. Ponlos en un bol con la salsa teriyaki y dales unas vueltas para que se impregnen bien por todos lados. Cubre con film y deja marinar durante 30 minutos aproximadamente. Después, retira el pollo a una fuente y reserva la salsa teriyaki.

Ponlos en un bol con la salsa teriyaki | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Dales un golpe seco a los ajos con el canto del cuchillo e introdúcelos enteros en la cazuela. Incorpora los muslos de pollo y fríelos durante 15-18 minutos aproximadamente, dándoles la vuelta de vez en cuando para que se hagan bien por todos lados. Retíralos a una fuente y corta las cuerdas. Reserva.

Incorpora los muslos de pollo y fríelos | antena3.com

Mientras se fríe el pollo, prepara la salsa. Para ello, pon en una cazuela la salsa teriyaki y el caldo de pollo y deja reducir a fuego suave durante 15-18 minutos. Disuelve la harina de maíz en un vaso con un poco de agua y agrégala.

Remueve la salsa hasta que coja cuerpo y pásala a la tartera. Incorpora el pollo y cocínalo en la salsa a fuego muy suave, dándole vueltas de vez en cuando para que se impregne bien por todos lados, hasta que quede brillante.

Calienta una cucharada de aceite en una sartén. Retira las pepitas del melón, pélalo, córtalo en láminas finas y saltéalo en una sartén durante 3 minutos aproximadamente.

Retira las pepitas del melón, pélalo, córtalo en láminas finas y saltéalo | antena3.com

Sirve en cada plato un muslo de pollo con salsa al gusto. Esparce unas lascas de queso Idiazabal por encima. Acompaña con 4-5 láminas de melón. Espolvorea con pimienta negra recién molida y decora con una hoja de perejil.

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