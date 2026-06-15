Receta de fritos de cebolla y bacon, de Joseba Arguiñano: "Un bocado diferente, sencillo e interesante"

Esta receta de fritos de cebolla y bacon es un entrante perfecto, con un saborazo increíble, pero si prefieres que tenga menos grasa, puedes utilizar jamón cocido en lugar de bacon.

Ingredientes, para 4 personas

Para los fritos de cebolla y bacon:

16 lonchas finas de bacon

1 cebolla morada

2 lonchas de mozzarella en barra (de 1 cm de grosor aprox.)

Harina y huevo (para rebozar)

Totopos de maíz o patatas sabor barbacoa trituradas (para rebozar)

Aceite de oliva suave

Perejil

Para la mahonesa de soja:

200 ml de aceite oliva suave

1 huevo

15 ml de salsa de soja

1 chorrito de zumo de limón

Ingredientes Fritos de cebolla y bacon | antena3.com

Elaboración

Pela la cebolla, córtala en rodajas gruesas y saca 8 aros (lo más grandes que puedas). Corta el queso en 8 trozos y pon un trozo dentro de cada aro. Envuelve cada rodaja de cebolla y queso con 2 lonchas de bacon (haciendo una cruz).

Envuelve cada rodaja de cebolla y queso con 2 lonchas de bacon | antena3.com

Calienta abundante aceite en un cazo (unos 400 ml). Pasa los bocados por harina, huevo y los fritos triturados. Fríelos en el cazo de uno en uno, hasta que se doren. Retíralos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Pasa los bocados por harina, huevo y los fritos triturados | antena3.com

Para hacer la mahonesa, pon en el vaso de la batidora el huevo, la salsa de soja, el chorrito de zumo de limón y el aceite de oliva suave. Tritura, primero poniendo el brazo de la batidora en el fondo del vaso y, cuando emulsione, con suaves movimientos de arriba abajo, hasta conseguir una salsa homogénea.

Pon en el vaso de la batidora el aceite de oliva suave | antena3.com

Emplata dos fritos de cebolla y bacon por ración y acompaña con la mahonesa de soja. Decora con perejil.

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