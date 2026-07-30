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INCENDIO MADRID

Paco vuelve devastado a su casa en Pelayos de la Presa tras el incendio: "Lo hemos perdido todo"

Paco, vecino de la localidad afectada, regresa a su vivienda un día después de que el fuego arrasara la sierra de Madrid y se encuentra con una casa completamente calcinada, sin nada que rescatar

Paco, afectado incendio

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Espejo Público
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Pelayos de la Presa es uno de los pueblos de Madrid donde, por fin, las llamas han sido extinguidas. Allí, Paco, uno de los vecinos ha regresado este mismo jueves a la vivienda en la que ha vivido toda su vida para comprobar, ya sin ninguna esperanza, que el incendio que ha arrasado con la Comunidad Autónoma se lo ha llevado absolutamente todo. El salón, los dormitorios y el baño han quedado reducidos a un amasijo de escombros y ceniza, hasta el punto de que las vigas de hierro de la estructura han quedado completamente retorcidas por la intensidad del fuego.

"Se siente una impotencia y no saber qué va a ser de nuestras vidas a partir de ahora, porque lo hemos perdido todo", ha relatado Paco, visiblemente afectado y con la voz entrecortada, mientras mostraba lo que queda de su hogar. "Estar en nuestra casa, aquí teníamos todas nuestras pertenencias, teníamos toda nuestra vida aquí y esto no se lo desea nadie", ha añadido. El señor, de 57 años, ha explicado que apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando las llamas se acercaron a la vivienda. "No dio tiempo a coger nada, fue todo superrápido. Cogí a los perros y a mi familia y ya está, ahí a correr", ha contado. Paco ha reconocido que, pese a todo, salieron con vida de la casa antes de que el fuego la envolviera por completo: "Menos mal que no nos pilló dentro y pudimos salir corriendo y coger el coche".

Se mantiene con esperanza, hasta en el peor de los momentos

Pese a la magnitud de la tragedia, Paco ha admitido que mantuvo la esperanza de que su casa se hubiera librado del fuego hasta el mismo momento de comprobarlo con sus propios ojos. "La esperanza de que no se hubiera quemado la tuvimos hasta el último momento, porque circulaban tantos bulos... había casas que decían que se habían quemado y luego no era verdad", ha explicado. Por eso, aunque algunos vecinos habían recibido vídeos del incendio, prefirió no adelantar acontecimientos: "Yo no quería venir a ver mi casa porque me habían mandado los amigos vídeos del incendio". De hecho, Paco ha preferido no llevar a su hijo pequeño hasta el lugar: "Al niño no lo hemos querido traer. Yo vine ayer porque ya no me quedaba más remedio, tenía que venir a gestionar todo".

En el recorrido por el interior de la vivienda, ya completamente inhabitable, Paco ha ido señalando lo que fueron las distintas estancias de la casa: la habitación de su hijo, con su propio baño, y otra habitación destinada a invitados. "No ha quedado nada. No sé si hubiera quedado algo, ni si podemos pasar la noche o venir aquí. Es inhabitable totalmente", ha lamentado.

Todo un hogar reducido a escombros y cenizas

Entre lo perdido, Paco guardaba en la vivienda el material de un restaurante que había regentado y que cerró, incluidas varias neveras, además de una colección de 2.000 vinilos que, según ha contado, era su posesión más preciada. Todo ha desaparecido pasto de las llamas. "Toda una vida. Tengo 57 años y en tanto tiempo tienes muchos recuerdos de viajes, de tu vida, de tus negocios", ha reflexionado. "Siempre he sido empresario y me he dedicado a tener un negocio, y todo lo que íbamos cerrando lo metíamos aquí, en nuestra casa".

Ahora, con la vista puesta en que le esperará a su familia en el futuro, Paco confía en que lleguen ayudas que les permitan empezar de nuevo. "La previsión es que nos ayude la Comunidad de Madrid, y ver también si el seguro se hace cargo de los daños y no nos pone ningún problema". El vecino ha hecho un llamamiento abierto a cualquier tipo de colaboración, no solo institucional: "Si hay alguien que nos pueda ayudar, bienvenidas todas las ayudas, porque ya veis cómo ha quedado todo".

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