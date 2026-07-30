La emoción traiciona a Marina: completa el panel, pero olvida resolverlo y casi pierde 350 euros

Marina no ha tenido la oportunidad de llevarse demasiado dinero en este programa de La ruleta de la suerte, sin embargo, este gajo ‘exprés’ le ha venido fantástico para sumar la primera cifra a su marcador.

Aunque habría sido mucho mejor que hubiese optado por la letra ‘D’ después de levantar el gajo, ya que era una letra que aparecía varias veces. La concursante, que no pierde nunca su positivismo y buena energía, ha levantado el gajo y ha ido diciendo el resto de las consonantes hasta sumar 350 euros.

Además, nos ha dejado un momento muy divertido, porque estaba tan ilusionada tras completar el panel, que se le ha olvidado que tenía que decir la frase entera. “¡Hay que resolver!”, le ha dicho Jorge Fernández cuando la concursante se ha puesto a celebrarlo con el público. Afortunadamente, aún le quedaba tiempo de sobra y ha podido resolverlo sin problema y terminar de celebrarlo. “Se trata de hacer el panel y luego resolverlo”, ha bromeado el presentador. ¡Dale al play!

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