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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel toma una difícil decisión sobre su relación con Claudia

El doctor Salazar está sobrepasado por la situación de su familia y su relación con la encargada.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Miguel toma una difícil decisión sobre su relación con Claudia

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Marta confesará a su padre que los perfumes reformulados han perdido su fijación. Ante esta noticia, Damián no dudará en enfrentarse a Gabriel y exigirle volver a la fórmula original. ¿Cederá el director a las presiones? ¿Las clientas terminarán notando la pérdida de calidad?

Mientras, Tasio, tras marcar distancias con Paula, volverá a acercarse a ella, lo que dejará desconcertada a la joven, que no dudará en desahogarse con Valentina. ¿Cuáles serán las intenciones del hijo de Damián?

En otro orden de cosas, Doña Clara regresará a la colonia tras la trágica e inesperada muerte Pelayo. ¿Cuál será el motivo de su vuelta? ¿Le confesará Marta la verdad sobre su hijo?

A su vez, Begoña volverá a casa tras pasar unos días a solas con Juanito y Julia. La enfermera no dudará en pedirle a Beatriz que se limite a hacer las tareas domésticas y pasar menos tiempo con el bebé. ¡No le sentará nada bien a la niñera!

Finalmente, Miguel, temeroso de no poder hacer feliz a Claudia, tomará una difícil decisión sobre el futuro de su relación. ¿De qué se tratará? ¿Estará dispuesto a romper con la encargada?

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