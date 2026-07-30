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Mejores momentos | 30 de julio

¡Qué buen estratega! Mario se salva del gajo malo de ‘Vacaciones’ y se lleva el panel

El concursante, que ha hecho muy buenas jugadas durante todo el programa, ha sabido utilizar muy bien sus gajos para salir airoso de la mala tirada y hacerse con el panel.

¡Qué buen estratega! Mario se salva del gajo malo de ‘Vacaciones’ y se lleva el panel

¡Qué buen estratega! Mario se salva del gajo malo de ‘Vacaciones’ y se lleva el panel

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Marta Jorge
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Mario acababa de hacerse con un panel de 970 euros y parecía que no estaba dispuesto a perder la oportunidad de llevarse también este nuevo panel de La ruleta de la suerte. El concursante ha tenido muy buena puntería con los gajos y ha acumulado varios que le han servido de gran ayuda, como el comodín o el supercomodín.

Todo estaba yendo rodado en su turno hasta que Jorge Fernández le ha advertido: “Cuidado con ‘Vacaciones’”, que ha sido precisamente donde ha caído el concursante. Como los dos gajos buenos de ‘Vacaciones’ ya habían salido, estaba claro que este iba a ser malo.

Sin embargo, Mario ha sabido jugar muy bien sus cartas: ha optado por una letra que sabía que no iba a estar y ha utilizado el comodín para no perder el turno y seguir jugando. “Cada uno tiene su táctica”, ha reconocido el presentador. Al final, ha conseguido 300 euros y ha decidido resolver por esta cantidad. Entre este panel y el anterior, el concursante se ha colocado con un marcador de 1.420 euros. ¡Bien jugado Mario! Revive el momento en el vídeo.

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