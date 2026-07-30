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Esta tarde en YAS Verano, máxima tensión en Ceuta por la crisis migratoria que se está viviendo

Miles de personas cruzan sin control la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Una situación que pone en máxima tensión las labores de las autoridades del territorio español.

Ceuta

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Miles de inmigrantes han accedido de forma ilegal a Ceuta este jueves, una situación que ha generado una fuerte presión sobre la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma. El ritmo de llegadas alcanzaría unas 200 personas por minuto cruzando la frontera sin control, lo que equivaldría a alrededor de 12.000 personas por hora.

Las imágenes muestran a numerosos migrantes lanzándose al mar para rodear la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Mientras tanto, las autoridades y los equipos de emergencia trabajan al límite de su capacidad, priorizando la atención a las personas heridas y las labores de rescate para evitar pérdidas de vidas humanas.

Entre las personas que han intentado cruzar la frontera se encuentran alrededor de 700 menores de edad, que optaron por hacer el peligroso viaje con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de vida. Ante esta situación, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado la declaración de una emergencia nacional para reforzar la gestión de esta crisis migratoria. Una petición que ha sido rechazada por el Gobierno central.

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