Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 30 de julio

¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte

El concursante no había acumulado mucho dinero, pero cuando ha llegado este turno lo ha dado todo, tanto, que se ha colocado con 7.450 euros en un solo panel.

¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte

¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

Menudo turno se ha marcado Ignacio en este panel de La ruleta de la suerte. El concursante no había conseguido mucho dinero hasta el momento, pero parece que toda su buena suerte se estaba reservando para este panel. Todo ha empezado cuando el concursante ha caído por pura casualidad en el gajo de los 1.000 y tras decir la ‘L’, que estaba tres veces, se ha colocado con 3.450 euros.

Después de esto, el concursante, que se ha confesado muy fan de Tu cara me suena, ha reconocido bromeando que ahora prefiere La ruleta. ¡¡Claro!! Aunque tenía muy buena cifra, ha tenido que seguir jugando: “¡Con cuidado!”, le ha advertido Jorge Fernández, que se temía lo peor. Sin embargo, Ignacio ha caído en la segunda mitad del ‘Gran Premio’. Aún seguía sin ver el panel y ha tirado una última vez: se ha librado de la quiebra y ha caído en el ‘X2’ ¡menuda racha de suerte ha tenido!

Tras comprar la ‘U’, Ignacio ya sí ha visto claro el panel y ha decidido resolver, sin arriesgar ni un minuto más su gran marcador. El concursante se ha colocado con 6.750 euros, más el valor del gran premio, ha sido un panel de 7.450 euros en total, ¡qué fuerte! ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Un tratamiento pone fin a la hiperhidrosis

La cirugía pone fin a la hiperhidrosis: "Por primera vez en mi vida he notado las manos completamente secas"

Ceuta

Esta tarde en YAS Verano, máxima tensión en Ceuta por la crisis migratoria que se está viviendo

Los expertos forestales revelan que la situación de los incendios podría haber sido peor

Los expertos revelan cómo la estrategia del incendio evitó un escenario catastrófico cerca de Madrid: "Llegué a temer lo peor"

¡Se lleva el coche! Ignacio pone el broche final a su racha de buena suerte con el mejor premio de La ruleta
Mejores momentos | 30 de julio

¡Se lleva el coche! Ignacio pone el broche final a su buena suerte con el gran premio de La ruleta

La agresión de una bañista a una socorrista por pedirle que se quite las gafas de sol en la piscina
Agresión a socorrista

Una socorrista es agredida por una bañista tras alertarla de no usar gafas de sol en la piscina: "Ha provocado miedo y malestar"

Paco, afectado incendio
INCENDIO MADRID

Paco vuelve devastado a su casa en Pelayos de la Presa tras el incendio: "Lo hemos perdido todo"

Paco, vecino de la localidad afectada, regresa a su vivienda un día después de que el fuego arrasara la sierra de Madrid y se encuentra con una casa completamente calcinada, sin nada que rescatar

¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 30 de julio

¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte

El concursante no había acumulado mucho dinero, pero cuando ha llegado este turno lo ha dado todo, tanto, que se ha colocado con 7.450 euros en un solo panel.

La emoción traiciona a Marina: completa el panel, pero olvida resolverlo y casi pierde 350 euros

La emoción traiciona a Marina: completa el panel, pero olvida resolverlo y casi pierde 350 euros

¡Qué buen estratega! Mario se salva del gajo malo de ‘Vacaciones’ y se lleva el panel

¡Qué buen estratega! Mario se salva del gajo malo de ‘Vacaciones’ y se lleva el panel

J Kbello y Melani, en Tu cara me suena

Tu cara me suena arrasa y finaliza temporada como líder y lo más visto de la noche del viernes

Publicidad