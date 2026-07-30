¡7.450 euros en un solo panel! Ignacio hace un panel histórico en La ruleta de la suerte

Menudo turno se ha marcado Ignacio en este panel de La ruleta de la suerte. El concursante no había conseguido mucho dinero hasta el momento, pero parece que toda su buena suerte se estaba reservando para este panel. Todo ha empezado cuando el concursante ha caído por pura casualidad en el gajo de los 1.000 y tras decir la ‘L’, que estaba tres veces, se ha colocado con 3.450 euros.

Después de esto, el concursante, que se ha confesado muy fan de Tu cara me suena, ha reconocido bromeando que ahora prefiere La ruleta. ¡¡Claro!! Aunque tenía muy buena cifra, ha tenido que seguir jugando: “¡Con cuidado!”, le ha advertido Jorge Fernández, que se temía lo peor. Sin embargo, Ignacio ha caído en la segunda mitad del ‘Gran Premio’. Aún seguía sin ver el panel y ha tirado una última vez: se ha librado de la quiebra y ha caído en el ‘X2’ ¡menuda racha de suerte ha tenido!

Tras comprar la ‘U’, Ignacio ya sí ha visto claro el panel y ha decidido resolver, sin arriesgar ni un minuto más su gran marcador. El concursante se ha colocado con 6.750 euros, más el valor del gran premio, ha sido un panel de 7.450 euros en total, ¡qué fuerte! ¡No te pierdas el momentazo en el vídeo de arriba!

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