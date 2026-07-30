Mateo se convierte en el nuevo amo de casa y pone a prueba la paciencia de los Vicho

Un poco de música clásica es la compañía perfecta para Mateo que, en su nueva posición como responsable de la casa y la educación de los hijos, pretende instaurar su propia filosofía de vida.

Con la mesa perfectamente ordenada, cuidando de cada pequeño detalle, el padre de familia pretende que el despertar de los más pequeños sea perfecto. Ahora bien, no contaba con que susurrar a los niños mientras duermen puede derivar en un susto digno de infarto.

¿Conseguirá que la educación consciente impere en el hogar? Por el momento, no parece que vaya a ser posible. ¡No te pierdas dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie a las 23 horas en Antena 3!

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