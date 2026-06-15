Para 4 personas
Vainas al vapor con mollejas de pato: "Una de las formas más naturales de comer judías verdes"
Esta forma de elaborar las vainas es una de las más naturales y la que mejor conserva todos los nutrientes de las judías verdes.
Publicidad
Si usas mollejas en conserva, no tires la grasa sobrante de la lata. Puedes usarla para freír patatas, asar verduras, potenciar guisos y arroces, sellar carnes…
Ingredientes, para 4 personas
- 800 g de vainas o judías verdes
- 8 mollejas de pato
- 4 zanahorias
- 1 patata
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pela las zanahorias y la patata. Casca la patata y corta las zanahorias en rodajas. Calienta abundante agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, incorpora las hortalizas, sazona y vierte un chorrito de aceite. Cocina durante 20 minutos. Pasa las zanahorias con la patata al vaso de la batidora y añade un poco del caldo. Tritura hasta obtener una crema suave.
Limpia bien las judías verdes, retira las puntas y los hilos laterales y córtalas en juliana fina. Pon dos dedos de agua con sal en una sartén. Cuando empiece a hervir el agua, coloca encima la vaporera, introduce las judías verdes, tapa y cocina durante 12 minutos aproximadamente.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas durante 2-3 minutos.
Sirve la crema de zanahoria en el fondo del plato, pon encima las vainas cocidas y termina colocando 4 medias mollejas por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad