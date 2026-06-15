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Vainas al vapor con mollejas de pato: "Una de las formas más naturales de comer judías verdes"

Esta forma de elaborar las vainas es una de las más naturales y la que mejor conserva todos los nutrientes de las judías verdes.

Vainas al vapor con mollejas de pato: "Una de las formas más naturales de comer judías verdes"

Vainas al vapor con mollejas de pato: "Una de las formas más naturales de comer judías verdes"

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Si usas mollejas en conserva, no tires la grasa sobrante de la lata. Puedes usarla para freír patatas, asar verduras, potenciar guisos y arroces, sellar carnes…

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de vainas o judías verdes
  • 8 mollejas de pato
  • 4 zanahorias
  • 1 patata
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Vainas al vapor con mollejas de pato
Ingredientes Vainas al vapor con mollejas de pato | antena3.com

Elaboración

Pela las zanahorias y la patata. Casca la patata y corta las zanahorias en rodajas. Calienta abundante agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, incorpora las hortalizas, sazona y vierte un chorrito de aceite. Cocina durante 20 minutos. Pasa las zanahorias con la patata al vaso de la batidora y añade un poco del caldo. Tritura hasta obtener una crema suave.

Cocina durante 20 minutos
Cocina durante 20 minutos | antena3.com

Limpia bien las judías verdes, retira las puntas y los hilos laterales y córtalas en juliana fina. Pon dos dedos de agua con sal en una sartén. Cuando empiece a hervir el agua, coloca encima la vaporera, introduce las judías verdes, tapa y cocina durante 12 minutos aproximadamente.

Pon dos dedos de agua con sal en una sartén
Pon dos dedos de agua con sal en una sartén | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas durante 2-3 minutos.

Corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas
Corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas | antena3.com

Sirve la crema de zanahoria en el fondo del plato, pon encima las vainas cocidas y termina colocando 4 medias mollejas por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.

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