Vainas al vapor con mollejas de pato: "Una de las formas más naturales de comer judías verdes"

Si usas mollejas en conserva, no tires la grasa sobrante de la lata. Puedes usarla para freír patatas, asar verduras, potenciar guisos y arroces, sellar carnes…

Ingredientes, para 4 personas

800 g de vainas o judías verdes

8 mollejas de pato

4 zanahorias

1 patata

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Vainas al vapor con mollejas de pato | antena3.com

Elaboración

Pela las zanahorias y la patata. Casca la patata y corta las zanahorias en rodajas. Calienta abundante agua en una cazuela. Cuando empiece a hervir, incorpora las hortalizas, sazona y vierte un chorrito de aceite. Cocina durante 20 minutos. Pasa las zanahorias con la patata al vaso de la batidora y añade un poco del caldo. Tritura hasta obtener una crema suave.

Cocina durante 20 minutos | antena3.com

Limpia bien las judías verdes, retira las puntas y los hilos laterales y córtalas en juliana fina. Pon dos dedos de agua con sal en una sartén. Cuando empiece a hervir el agua, coloca encima la vaporera, introduce las judías verdes, tapa y cocina durante 12 minutos aproximadamente.

Pon dos dedos de agua con sal en una sartén | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas durante 2-3 minutos.

Corta las mollejas de pato por la mitad y saltéalas | antena3.com

Sirve la crema de zanahoria en el fondo del plato, pon encima las vainas cocidas y termina colocando 4 medias mollejas por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.

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