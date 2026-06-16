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Karlos Arguiñano: gazpacho a la antigua, sin triturar, sanísimo y fresquito

El gazpacho a la antigua tiene su origen en la época de los romanos, que lo hacían sin triturar aunque los ingredientes son los mismos que el gazpacho habitual.

Gazpacho a la antigua

Gazpacho a la antigua

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Si puedes elegir entre cebolla y cebolleta, siendo para comer en crudo, elige cebolleta porque resulta un poco más suave.

Deja que repose en la nevera un mínimo de dos horas para que las hortalizas suelten sus jugos. Si no suelta demasiado jugo, puedes añadir un poco de agua.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2-3 tomates (según tamaño)
  • 1 pepino
  • 1 pimiento verde
  • 1-2 dientes de ajo
  • 1 cebolleta
  • 4 rebanadas de pan
  • 4 huevos
  • 2 lonchas gruesas de jamón serrano
  • Vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Gazpacho a la antigua
Ingredientes Gazpacho a la antigua | antena3.com

Elaboración

Calienta agua con una pizca de sal en un cazo. Introduce los huevos y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que el agua empiece a hervir. Retíralos, refréscalos y resérvalos.

Pela y pica finamente los ajos y ponlos en un bol. Retira el rabito y las semillas del pimiento y córtalo en dados pequeños. Pela los tomates, córtalos en dados y agrégalos. Corta la cebolleta en juliana y añádela. Pela el pepino a lo largo (intercalando una zona pelada y una no). Corta la mitad en medias lunas de 2 cm de grosor y añádelo al bol (reserva el otro medio). Adereza con aceite, vinagre y sal al gusto. Mezcla bien, tapa el bol con film transparente y deja que se refresque en el frigorífico durante 1 hora aproximadamente.

Adereza con aceite, vinagre y sal al gusto
Adereza con aceite, vinagre y sal al gusto | antena3.com

Para la guarnición, corta el jamón en daditos, las rebanadas de pan en dados, pela los huevos y corta cada uno en 4 trozos, corta el pepino que habías reservado en láminas finas y haz unos rollitos. Reserva todo por separado.

Corta el jamón en daditos
Corta el jamón en daditos | antena3.com

Pon en cada plato una ración de gazpacho a la antigua. Acompaña con un huevo, unos trozos de jamón, unos trozos de pan y unos rollitos de pepino. Decora con perejil.

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