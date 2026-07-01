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"Un plato perfecto": menestra de verduras con huevo escalfado y rebozuelos de Karlos Arguiñano

El cocinero nos enseña a preparar un plato sencillo de temporada, ligero, sabroso e ideal para comer en cualquier comida o cena.

Menestra de verduras con huevo escalfado y rebozuelos de Karlos Arguiñano

"Un plato perfecto": menestra de verduras con huevo escalfado y rebozuelos de Karlos Arguiñano

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Patri Bea
Patri Bea
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Ingredientes para 4 personas

  • 100 g de judías verdes planas
  • 100 g de judías verdes redondas
  • 100 g de tirabeques
  • 100 g de guisantes pelados
  • 200 g de rebozuelos
  • 1 cebolleta
  • 4 huevos
  • 30 g de mantequilla
  • 25 g de harina
  • 250 ml de caldo de ave
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Elaboración

Prepara las verduras para la menestra. Corta los extremos de las judías redondas y pártelas por la mitad. Retira los rabitos de las judías planas y, si fuera necesario, los hilos laterales. Córtalas por la mitad a lo largo y después en trozos de 4-5 centímetros. Elimina también los hilos laterales de los tirabeques.

Pon dos litros de agua a calentar en una cazuela. Cuando rompa a hervir, añade los guisantes y cuécelos durante unos 5 minutos. Incorpora las judías verdes redondas, las planas y los tirabeques. Sazona y deja que se cocinen durante 10 minutos más. Escurre las verduras y resérvalas.

Funde la mantequilla en una tartera o cazuela amplia y baja. Pica finamente la cebolleta, añádela, sazona y deja que se poche a fuego suave durante unos 10 minutos, hasta que quede transparente. Incorpora la harina y rehógala brevemente. Vierte el caldo de ave y cocina a fuego medio hasta obtener una salsa espesa, similar a una velouté. Agrega las verduras cocidas y mezcla con cuidado.

Funde mantequilla en una sartén
Funde mantequilla en una sartén | Antena 3

Para preparar los huevos escalfados, pon abundante agua en una cazuela y caliéntala hasta que empiece a burbujear, sin llegar a hervir. Casca los huevos e introdúcelos con cuidado. Cuécelos durante 3-4 minutos y retíralos antes de que la yema llegue a cuajar.

Limpia los rebozuelos con ayuda de un pincel y trocéalos. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, añade las setas, sazona y saltéalas durante 2-3 minutos.

Saltea las setas
Saltea las setas | Antena 3

Reparte la menestra en platos hondos, coloca un huevo escalfado en el centro de cada ración y acompaña con los rebozuelos salteados. Decora con una hoja de perejil antes de servir.

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