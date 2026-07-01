Para 4 personas
"Un plato perfecto": menestra de verduras con huevo escalfado y rebozuelos de Karlos Arguiñano
El cocinero nos enseña a preparar un plato sencillo de temporada, ligero, sabroso e ideal para comer en cualquier comida o cena.
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Ingredientes para 4 personas
- 100 g de judías verdes planas
- 100 g de judías verdes redondas
- 100 g de tirabeques
- 100 g de guisantes pelados
- 200 g de rebozuelos
- 1 cebolleta
- 4 huevos
- 30 g de mantequilla
- 25 g de harina
- 250 ml de caldo de ave
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Prepara las verduras para la menestra. Corta los extremos de las judías redondas y pártelas por la mitad. Retira los rabitos de las judías planas y, si fuera necesario, los hilos laterales. Córtalas por la mitad a lo largo y después en trozos de 4-5 centímetros. Elimina también los hilos laterales de los tirabeques.
Pon dos litros de agua a calentar en una cazuela. Cuando rompa a hervir, añade los guisantes y cuécelos durante unos 5 minutos. Incorpora las judías verdes redondas, las planas y los tirabeques. Sazona y deja que se cocinen durante 10 minutos más. Escurre las verduras y resérvalas.
Funde la mantequilla en una tartera o cazuela amplia y baja. Pica finamente la cebolleta, añádela, sazona y deja que se poche a fuego suave durante unos 10 minutos, hasta que quede transparente. Incorpora la harina y rehógala brevemente. Vierte el caldo de ave y cocina a fuego medio hasta obtener una salsa espesa, similar a una velouté. Agrega las verduras cocidas y mezcla con cuidado.
Para preparar los huevos escalfados, pon abundante agua en una cazuela y caliéntala hasta que empiece a burbujear, sin llegar a hervir. Casca los huevos e introdúcelos con cuidado. Cuécelos durante 3-4 minutos y retíralos antes de que la yema llegue a cuajar.
Limpia los rebozuelos con ayuda de un pincel y trocéalos. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, añade las setas, sazona y saltéalas durante 2-3 minutos.
Reparte la menestra en platos hondos, coloca un huevo escalfado en el centro de cada ración y acompaña con los rebozuelos salteados. Decora con una hoja de perejil antes de servir.
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