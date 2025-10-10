Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Tomates rellenos de ventresca con muhammara, la original receta de Joseba Arguiñano

Los tomates rellenos de ventresca con muhammara combinan ingredientes súper nutritivos y sabrosos. Es un plato ligero pero lleno de sabor, ideal para cuidar tu salud sin renunciar al placer de comer bien.

Tomates rellenos de ventresca con muhammara

El tomate, además de aportar frescura y sabor, es riquísimo en licopeno, un antioxidante potente que ayuda a proteger las células del cuerpo y puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular y en la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Ingredientes tomate relleno

4 tomates medianos

300 gr. ventresca de atún en aceite

80 gr. pepinillos en vinagre

80 gr. aceitunas negras sin hueso

50 gr. alcaparras

50 gr. piparras en vinagre

4 filetes de anchoa

Zumo de medio limón

1/2 cebolleta roja

10gr. de perejil

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes muhammara

2 pimientos rojos

50 g. de nueces tostadas

1 diente de ajo

2 cucharadas de pan rallado

1 cucharada de vinagre de sidra

1 cucharada de miel

2 cucharadas de aceite de oliva

El zumo de medio limón

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón picante

Sal

Elaboración

Haz una cruz superficial en la piel de los tomates con un cuchillo. Introdúcelos en agua hirviendo y escáldalos durante 1 minuto.

Saca los tomates a enfriar a un bol de agua con hielo y pélalos.

Corta la parte superior de los tomates y reserva la tapa con el tallo. Vacíalos con la ayuda de una cuchara.

Pica la carne de los tomates e introdúcelos en un bol, sazona y añade el zumo de medio limón.

Pica finamente los pepinillos, las aceitunas, las piparras, las alcaparras, la cebolleta, el perejil y los filetes de anchoa y la mitad de la ventresca, incorpora todo al bol y mezcla bien.

Rellena los tomates con la mezcla, pon unas láminas de ventresca y coloca la tapa.

Para la elaboración de la muhammara, asa los pimientos rojos a 200ºC durante 35 minutos, pela y despepita.

Pon los pimientos, las nueces tostadas, el diente de ajo, el pan rallado, el vinagre de sidra, la miel, el comino, el pimentón, el aceite de oliva, el zumo de limón y sazona. Tritura hasta conseguir una crema fina.

Pon una cucharada de muhammara en el plato y encima el tomate relleno, decora con una hoja de perejil.

