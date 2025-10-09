Para 4 personas
Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"
Karlos Arguiñano ha elaborado uno de sus famosos postres rápidos, muy fácil de preparar y riquísimo. Toma nota porque "esto lo puede hacer cualquiera".
Aunque tenemos las torrijas asociadas a Semana Santa, ¿por qué no disfrutar de esta maravilla en cualquier época del año?
Karlos Arguiñano nos ha mostrado una forma muy fácil de hacer torrijas, y las acompaña de helado para que la experiencia final sea redonda.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 barra de pan de víspera
- 300 ml de vino dulce
- 300 ml de leche
- Harina
- 2-3 huevos batidos
- 4 trozos de cáscara de naranja
- 2-3 cucharadas de azúcar
- 4 bolas de helado de vainilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Hojas de menta
Elaboración
Corta el pan en 8 rebanadas de 2-3 centímetros de grosor e introdúcelas en un recipiente hondo.
Pon el vino en una cazuela y dale un hervor durante un par de minutos (para que se evapore parte del alcohol). Agrega la leche y vierte la mezcla sobre el pan.
Deja que las rebanadas de pan se hidraten bien (durante el proceso puedes darles la vuelta de vez en cuando). Escúrrelas, retíralas a un plato y resérvalas.
Calienta una sartén con abundante aceite. Añade los trozos de cascara de naranja. Pasa las rebanadas de pan por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén y fríelas por los 2 lados.
Retíralas, escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina y deja que se templen.
Espolvoréalas con azúcar y quema la superficie con un soplete de cocina.
Sirve 2 torrijas en cada plato y acompáñalas con una bolita de helado. Decora los platos con unas hojas de menta.
Consejo
Al mezclar vino y leche realizamos un proceso químico que acidifica la leche y automáticamente se “corta”, pero que sepáis que esto no significa que se estropee.
