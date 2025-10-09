Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"

Aunque tenemos las torrijas asociadas a Semana Santa, ¿por qué no disfrutar de esta maravilla en cualquier época del año?

Karlos Arguiñano nos ha mostrado una forma muy fácil de hacer torrijas, y las acompaña de helado para que la experiencia final sea redonda.

Ingredientes, para 4 personas

1 barra de pan de víspera

300 ml de vino dulce

300 ml de leche

Harina

2-3 huevos batidos

4 trozos de cáscara de naranja

2-3 cucharadas de azúcar

4 bolas de helado de vainilla

Aceite de oliva virgen extra

Hojas de menta

Elaboración

Corta el pan en 8 rebanadas de 2-3 centímetros de grosor e introdúcelas en un recipiente hondo.

Pon el vino en una cazuela y dale un hervor durante un par de minutos (para que se evapore parte del alcohol). Agrega la leche y vierte la mezcla sobre el pan.

Deja que las rebanadas de pan se hidraten bien (durante el proceso puedes darles la vuelta de vez en cuando). Escúrrelas, retíralas a un plato y resérvalas.

Calienta una sartén con abundante aceite. Añade los trozos de cascara de naranja. Pasa las rebanadas de pan por harina y huevo batido, introdúcelas en la sartén y fríelas por los 2 lados.

Retíralas, escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina y deja que se templen.

Espolvoréalas con azúcar y quema la superficie con un soplete de cocina.

Sirve 2 torrijas en cada plato y acompáñalas con una bolita de helado. Decora los platos con unas hojas de menta.

Consejo

Al mezclar vino y leche realizamos un proceso químico que acidifica la leche y automáticamente se “corta”, pero que sepáis que esto no significa que se estropee.