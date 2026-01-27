Pastel de espinacas de Karlos Arguiñano: "Más sencillo no puede ser"

Te va sorprender lo fácil que es elaborar esta receta, porque apenas necesita trabajo: una vez escaldadas las espinacas, solo tienes que triturar los ingredientes y hornear.

Para escurrir las espinacas, ponlas sobre un colador y aplasta con un cucharón hasta que suelten bien todo el agua.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de espinacas frescas

8 langostinos

200 ml de nata líquida

6 huevos

Mantequilla y harina para el molde

30 g de harina

250 ml de leche

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Pastel de espinacas | antena3.com

Elaboración

Para hacer el pastel de espinacas, pon abundante agua con sal en una cazuela. Cuando hierva, introduce las espinacas y escáldalas durante 2 minutos. Escúrrelas bien y pásalas al vaso batidor. Casca los huevos y añádelos. Vierte la nata líquida, sal y pimienta al gusto. Tritura.

Casca los huevos y añádelos | antena3.com

Unta un molde rectangular con mantequilla, coloca encima un trozo de papel de horno (que cuelgue por los bordes, para que luego sea fácil desmoldar el pastel), úntalo con un poco más de mantequilla (para que se quede pegado el papel) y espolvoréalo con harina. Introduce el molde en una fuente con agua tibia (baño maría) y hornea (con el horno precalentado) a 170º C durante 40 minutos. Deja que se atempere.

Introduce el molde en una fuente con agua tibia (baño maría) y hornea | antena3.com

Pela los langostinos (deja la cola sin pelar) y haz un caldo corto con las cáscaras y las cabezas. Para ello, rehógalas a fuego vivo en un cazo con 1 cucharada de aceite. Cubre con dos dedos de agua, sazona y deja que hierva durante 10-12 minutos. Cuela y resérvalo (con estas medidas te saldrán unos 120 ml de caldo).

Cubre con dos dedos de agua, sazona y deja que hierva | antena3.com

Para la bechamel, pon 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela, incorpora la harina y rehoga para que se tueste un poco. Agrega el fumet de langostinos mientras remueves. Vierte la leche poco a poco mientras sigues revolviendo. Sazona y cocina, sin parar de remover, durante 8-10 minutos, hasta que coja una textura de salsa ligera.

Abre los langostinos por la mitad, dejándolos unidos por la cola. Sazónalos y saltéalos a fuego vivo en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva durante 1 minuto aproximadamente.

Desmolda el pastel con ayuda del papel de hornear. Sirve dos porciones por persona y extiende una cucharada de bechamel sobre cada porción. Pon un langostino encima de cada trozo. Decora con unas hojas de perejil.