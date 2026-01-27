Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Pastel de espinacas de Karlos Arguiñano: "Más sencillo no puede ser"

"Plato rico donde los haya, ligero, único y perfecto", así define Karlos Arguiñano este pastel de espinacas que ha preparado triturando los ingredientes para después hornear y listo.

Pastel de espinacas de Karlos Arguiñano: "Más sencillo no puede ser"

Publicidad

Te va sorprender lo fácil que es elaborar esta receta, porque apenas necesita trabajo: una vez escaldadas las espinacas, solo tienes que triturar los ingredientes y hornear.

Para escurrir las espinacas, ponlas sobre un colador y aplasta con un cucharón hasta que suelten bien todo el agua.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de espinacas frescas
  • 8 langostinos
  • 200 ml de nata líquida
  • 6 huevos
  • Mantequilla y harina para el molde
  • 30 g de harina
  • 250 ml de leche
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Pastel de espinacas
Ingredientes Pastel de espinacas | antena3.com

Elaboración

Para hacer el pastel de espinacas, pon abundante agua con sal en una cazuela. Cuando hierva, introduce las espinacas y escáldalas durante 2 minutos. Escúrrelas bien y pásalas al vaso batidor. Casca los huevos y añádelos. Vierte la nata líquida, sal y pimienta al gusto. Tritura.

Casca los huevos y añádelos
Casca los huevos y añádelos | antena3.com

Unta un molde rectangular con mantequilla, coloca encima un trozo de papel de horno (que cuelgue por los bordes, para que luego sea fácil desmoldar el pastel), úntalo con un poco más de mantequilla (para que se quede pegado el papel) y espolvoréalo con harina. Introduce el molde en una fuente con agua tibia (baño maría) y hornea (con el horno precalentado) a 170º C durante 40 minutos. Deja que se atempere.

Introduce el molde en una fuente con agua tibia (baño maría) y hornea
Introduce el molde en una fuente con agua tibia (baño maría) y hornea | antena3.com

Pela los langostinos (deja la cola sin pelar) y haz un caldo corto con las cáscaras y las cabezas. Para ello, rehógalas a fuego vivo en un cazo con 1 cucharada de aceite. Cubre con dos dedos de agua, sazona y deja que hierva durante 10-12 minutos. Cuela y resérvalo (con estas medidas te saldrán unos 120 ml de caldo).

Cubre con dos dedos de agua, sazona y deja que hierva
Cubre con dos dedos de agua, sazona y deja que hierva | antena3.com

Para la bechamel, pon 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela, incorpora la harina y rehoga para que se tueste un poco. Agrega el fumet de langostinos mientras remueves. Vierte la leche poco a poco mientras sigues revolviendo. Sazona y cocina, sin parar de remover, durante 8-10 minutos, hasta que coja una textura de salsa ligera.

Abre los langostinos por la mitad, dejándolos unidos por la cola. Sazónalos y saltéalos a fuego vivo en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva durante 1 minuto aproximadamente.

Desmolda el pastel con ayuda del papel de hornear. Sirve dos porciones por persona y extiende una cucharada de bechamel sobre cada porción. Pon un langostino encima de cada trozo. Decora con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Pastel de espinacas de Karlos Arguiñano: "Más sencillo no puede ser"

Pastel de espinacas de Karlos Arguiñano: "Más sencillo no puede ser"

Víctimas de los trenes de Adamuz.

La denuncia de una víctima de los trenes que ha creado una plataforma de afectados: "Nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros"

Crimen en Sueca.

Álex, de 13 años, fue asesinado por un adulto, según la autopsia: "Se lo encontraron muerto en el baño en medio de un charco de sangre"

Miriam González
Daño Internacional

Miriam González, sobre el deterioro de los servicios públicos y el gran problema de España: "Una gestión de gente que sabe muy poquito"

Polémica investigación Adamuz.
ADAMUZ

¿Cómo deben hacerse las soldaduras en vías como la del accidente de tren de Adamuz? Un experto nos lo explica en plató

Alsina, sobre una posible dimisión del ministro.
Accidente trenes Adamuz

Carlos Alsina, tras las explicaciones de Óscar Puente sobre el choque de trenes: "Algunos pueden ver que hay una mano negra en el accidente"

El periodista de Onda Cero Carlos Alsina cree que el ministro Óscar Puente no está ocultando información sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) aunque afirma que "si se demuestra que nos ha engañado" va a ser el primer en pedir su dimisión.

Amigos Antonio Flores
Familia Flores

Así recuerdan los amigos de Antonio Flores su relación con Ana Villa: "Siempre fue muy importante para él"

Ana Villa, la exmujer de Antonio Flores, confesaba en Lo de Évole que, de no ser por las adicciones, hubiese seguido con Antonio toda la vida. Algo que los amigos de la pareja, como Marianne Nilsen, sabían de primera mano.

Susana Díaz

Susana Díaz denuncia abuso de una compañía por subir los precios tras el accidente de tren: "Después de que la rescatamos entre todos..."

Polémica investigación Adamuz.

Susanna Griso, tras el plantón del ministro Óscar Puente en Espejo Público: "Su gente le habrá dicho que deje de hablar"

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

¡Una actuación inolvidable! Miguel Ángel Revilla se emociona en El Hormiguero

Publicidad