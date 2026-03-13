Comienzan las 'macrocompras' por miedo al encarecimiento tras la guerra: "He comprado paquetes de 90 pañales, 480 toallitas..."

La guerra en Irán comienza a salpicar a la economía internacional y los precios de muchas cosas empiezan a subir. El petróleo es el principal afectado, pero la factura de la luz o la cesta de la compra también podrían encarecerse con el tiempo.

Ante la subida de precios inminente, María, una madre de 28 años, ha decidido llenarse la despensa. "Me angustia que venga la guerra, pero, sobre todo, la subida de precios", asegura María.

Según nos cuenta, ha hecho una compra para aproximadamente un mes. "He comprado paquetes de 90 pañales, 480 toallitas, 12 litros de leche... y el congelador lleno", señala.

Según nos cuenta, ha comprado conservas, alimentos con una fecha de caducidad amplia o listos para congelar. Un hábito que nace fruto del miedo y que podría volverse más habitual de lo que creemos.