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Luisa, cuñada de Francisca Cadenas: "Mi sobrino desde el minuto uno sabía dónde estaba su madre, si le hubiéramos hecho caso..."

Casi una década después de la desaparición de Francisca, conocemos que fueron dos de los vecinos de Hornachos quienes tenían sus restos óseos enterrados bajo su casa. Un hallazgo que cambia por completo el rumbo del caso y que su hijo presintió desde el principio.

Luisa

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En el municipio pacense de Hornachos, la desaparición de Francisca Cadenas sigue en boca de todos nueve años después. Esta semana, el caso ha avanzado como nunca: durante un registro, los investigadores localizaron restos óseos que pertenecen a la mujer en la vivienda de dos vecinos del pueblo.

Los arrestados son dos hermanos, conocidos como Lolo y Juli, cuya familia mantenía relación con la de Francisca. Desde el inicio de la desaparición, la familia de la desaparecida los señaló como los principales sospechosos, especialmente su hijo José Antonio. No obstante, el caso no dio un giro decisivo hasta que agentes de la UCO regresaron a la localidad y realizaron el registro domiciliario que terminaría siendo clave.

"Mi sobrino desde el minuto uno sabía dónde estaba su madre", asegura Luisa, la cuñada de Francisca Cadenas. José Antonio acudió aquella noche a la casa de Juli y Lola, con la corazonada de que Francisca había entrado allí y la había escuchado gritar, pero estos le dijeron que no sabían nada y le cerraron la puerta antes de que pudiera entrar.

Sobrino Francisca Cadenas

Ahora, toda la familia piensa en el presentimiento que tuvo el hijo de Francisca Cadenas. "Si lo hubiéramos dejado que entrara en esa casa, nos habríamos ahorrado nueve años de sufrimiento", afirma Luisa, "si le hubiéramos hecho caso...".

La incredulidad se mezcla con la indignación en Hornachos. Mientras tanto, los familiares de Francisca reclaman que se haga justicia y esperan descubrir qué motivo a sus vecinos a convivir nueve años con los restos que todo el pueblo buscaba.

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