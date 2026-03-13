Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de música con David DeMaría

David DeMaría creció en Cádiz, una tierra donde la música era parte de la identidad. Por eso, ya a los 14 años, comenzó sus andadas en el mundo de la canción con el grupo Kelliam 71.

Tras comenzar su carrera en solitario a finales de los 90, David da el salto a la fama en 2003, con ‘El color del destino’. Desde entonces, se convierte en todo un fenómeno y logra también encumbrar a otros artistas con sus composiciones.

Hoy, David DeMaría continúa sumando éxitos profesionales, aunque tiene claro que su mayor logro siempre será estar bien rodeado de los suyos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!