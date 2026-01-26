Alitas de pollo asadas a la naranja, de Arguiñano: "He comido unas 12.000 alitas en toda mi vida"

Si buscas un sabor más integrado utiliza miel de azahar, ya que se produce a partir del néctar de las flores del naranjo y comparte notas aromáticas naturales con la fruta.

Ingredientes, para 4 personas

16 alitas de pollo (enteras)

2 naranjas de zumo

100 ml de salsa de tomate

50 ml de kétchup

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de miel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Abre las naranjas por la mitad, exprímelas y pon el zumo en un bol. Añade la salsa de soja, el kétchup, la miel y la salsa de tomate. Mezcla bien, hasta que todos los ingredientes estén integrados.

Sazona las alitas e introdúcelas en el bol de la salsa de naranja. Príngalas por todos lados removiendo con una cuchara o con las manos limpias. Tapa con plástico de cocina y deja marinar en el frigorífico durante 2 horas (si prefieres puedes hacerlo de víspera).

Pasa las alitas a una fuente y hornéalas (con el horno precalentado) a 220ºC durante 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Pasa la salsa del bol a una sartén y cocínala durante 15 minutos aproximadamente, hasta que reduzca y espese. Condiméntala con perejil picado.

Sirve 4 alitas en cada plato y moja con salsa de naranja al gusto. Decora el plato con una hojita de perejil.