Para 4 personas
Alitas de pollo asadas a la naranja, de Arguiñano: "He comido unas 12.000 alitas en toda mi vida"
Karlos Arguiñano ha elaborado unas alitas de pollo asadas a la naranja deliciosas, muy fáciles de prepara y con un gusto exquisito.
Publicidad
Si buscas un sabor más integrado utiliza miel de azahar, ya que se produce a partir del néctar de las flores del naranjo y comparte notas aromáticas naturales con la fruta.
Ingredientes, para 4 personas
- 16 alitas de pollo (enteras)
- 2 naranjas de zumo
- 100 ml de salsa de tomate
- 50 ml de kétchup
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de miel
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Abre las naranjas por la mitad, exprímelas y pon el zumo en un bol. Añade la salsa de soja, el kétchup, la miel y la salsa de tomate. Mezcla bien, hasta que todos los ingredientes estén integrados.
Sazona las alitas e introdúcelas en el bol de la salsa de naranja. Príngalas por todos lados removiendo con una cuchara o con las manos limpias. Tapa con plástico de cocina y deja marinar en el frigorífico durante 2 horas (si prefieres puedes hacerlo de víspera).
Pasa las alitas a una fuente y hornéalas (con el horno precalentado) a 220ºC durante 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
Pasa la salsa del bol a una sartén y cocínala durante 15 minutos aproximadamente, hasta que reduzca y espese. Condiméntala con perejil picado.
Sirve 4 alitas en cada plato y moja con salsa de naranja al gusto. Decora el plato con una hojita de perejil.
Publicidad