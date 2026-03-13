Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Miedo entre los vecinos de Hornachos ante el crimen de Francisca Cadenas: "Hemos convivido nueve años a apenas 20 metros"

Tras hallar los restos óseos de Francisca Cadenas en casa de sus vecinos, la familia de la hasta ahora desaparecida exige justicia. Juli, uno de los detenidos, ya ha confesado el crimen.

Hornachos

Publicidad

Hornachos, la localidad pacense donde despareció hace nueve años Francisca Cadenas continúa consternada. Esta semana la investigación ha dado un giro de 180 grados, hallando restos óseos de Francisca en casa de dos de sus vecinos.

Paqui

Los detenidos, Lolo y Juli, hermanos y conocidos de Francisca, fueron los principales sospechosos de la familia de la desaparecida desde el principio. Sin embargo, no fue hasta que la UCO volvió a la localidad de los hechos, que llevó a cabo el registro que lo cambiaría todo.

Juli, el menor de los hermanos, ha confesado hoy mismo el crimen y ha exculpado a su hermano, confesando que fue el único autor del crimen. Un acto que podría hacer que Lolo, el hermano mayor, quede en libertad.

"Estoy indignado por haber estado conviviendo con ellos nueve años a apenas 20 metros de mi casa", advierte José Márquez, amigo de la familia de Francisca, "esto le podría haber pasado a mi madre".

José asegura que todos los vecinos tienen una mezcla entre indignación y miedo. "Estos no son personas, son animales, quién sabe si se les puede pasar por la cabeza volver a repetirlo", señala.

Hoy, los vecinos de Hornachos no pueden creer lo ocurrido y la familia de Francisca Cadenas exige justicia. ¿Qué falló en la primera investigación para que nueve años después den con aquellos que la familia señalaba desde el primer día?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Hornachos

Miedo entre los vecinos de Hornachos ante el crimen de Francisca Cadenas: "Hemos convivido nueve años a apenas 20 metros"

David DeMaría

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de música con David DeMaría

3_Bote

¡A la tercera va la vencida! Manu consigue el Bote con una jugada magistral en el último intento

José Luis
SUBIDA DE PRECIOS

¿Cuánto llegaremos a pagar por el litro de carburante? Hablamos con un experto energético: "Calculo que en 10 días, 2 semanas, el precio llegará a 3 euros"

2_EstrenaManu
Mejores momentos | 13 de marzo

Manu estrena su marcador con 1.000 eurazos en un solo panel

"No encuentro camareros"
Trabajo en la hostelería

"Necesito camareros y cocineros por 2.000 euros al mes, pero no los encuentro"

Hosteleros, camareros y cocineros nos hablan de la grave falta de personal en la restauración. La calidad de vida prima sobre el sueldo: "No quieren jornadas partidas, trabajar los fines de semana, o irse de vacaciones en octubre".

"Hodio"
"HODIO"

¿Cómo funcionará "HODIO", la herramienta de Sánchez? Una experta nos lo desvela en Espejo Público

El Gobierno anuncia una nueva herramienta para medir el odio en redes sociales, pero su funcionamiento genera dudas. ¿Qué datos recogerá realmente y hasta dónde puede llegar su capacidad de análisis? La científica, Ana Reyes Menéndez (catedrática de investigación de mercados en URJC), explica en Espejo Público cómo operaría este sistema y qué información podría obtener.

1_Santiago

Santiago Segura presenta el estreno de ‘Torrente Presidente’ en La ruleta: “La gente que es propensa a la ofensa, por favor, que no vaya a ver esta película”

Sexóloga

¿Es normal perder la libido después del parto? Una experta responde

Hojaldre relleno de carrilleras y manzana

¡Se le hace la boca agua! Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de hojaldre relleno de carrilleras y manzana

Publicidad