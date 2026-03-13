Miedo entre los vecinos de Hornachos ante el crimen de Francisca Cadenas: "Hemos convivido nueve años a apenas 20 metros"

Hornachos, la localidad pacense donde despareció hace nueve años Francisca Cadenas continúa consternada. Esta semana la investigación ha dado un giro de 180 grados, hallando restos óseos de Francisca en casa de dos de sus vecinos.

Los detenidos, Lolo y Juli, hermanos y conocidos de Francisca, fueron los principales sospechosos de la familia de la desaparecida desde el principio. Sin embargo, no fue hasta que la UCO volvió a la localidad de los hechos, que llevó a cabo el registro que lo cambiaría todo.

Juli, el menor de los hermanos, ha confesado hoy mismo el crimen y ha exculpado a su hermano, confesando que fue el único autor del crimen. Un acto que podría hacer que Lolo, el hermano mayor, quede en libertad.

"Estoy indignado por haber estado conviviendo con ellos nueve años a apenas 20 metros de mi casa", advierte José Márquez, amigo de la familia de Francisca, "esto le podría haber pasado a mi madre".

José asegura que todos los vecinos tienen una mezcla entre indignación y miedo. "Estos no son personas, son animales, quién sabe si se les puede pasar por la cabeza volver a repetirlo", señala.

Hoy, los vecinos de Hornachos no pueden creer lo ocurrido y la familia de Francisca Cadenas exige justicia. ¿Qué falló en la primera investigación para que nueve años después den con aquellos que la familia señalaba desde el primer día?