Para 4 personas
Receta de temporada, de Joseba Arguiñano: espárragos frescos con paté de pimiento
Joseba Arguiñano ha preparado unos espárragos de temporada que solo tendrás que cocer. Para el paté, con triturar todos los ingredientes es suficiente. Ya ves, que con poco trabajo y tiempo se puede elaborar un recetón muy sabroso y saludable.
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Si quieres contrarrestar un poco el amargor de los espárragos, cuécelos con un poco de azúcar.
Para saber si los espárragos están hechos, introduce el cuchillo en los tallos. Si están blanditos quiere decir que están en su punto.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 espárragos blancos frescos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Perejil
Para el paté de pimiento:
- 2 pimientos rojos
- 80 g de nueces peladas tostadas
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 cucharada de vinagre de sidra
- 1 cucharada de miel
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- El zumo de medio limón
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de pimentón picante
- Sal
Elaboración
Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los espárragos y quítales 4 cm de tallo. Introdúcelos en la cazuela, sazona, tapa y deja que se cocinen durante 15 minutos aproximadamente.
Para el paté de pimientos, pon los pimientos enteros en una fuente apta para el horno. Sazona y mójalos con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 40-45 minutos. Retíralos del horno y tápalos unos minutos para que sea más fácil pelarlos. Pela, despepítalos y mételos en el vaso de la batidora. Añade 50 g de nueces tostadas, el ajo picado, el pan rallado, el vinagre, la miel, el aceite de oliva, el zumo de limón, el comino, el pimentón dulce y picante y sal al gusto. Tritura hasta conseguir un paté fino.
Pon una cucharada de paté en cada plato y coloca encima 3 espárragos por ración. Espolvorea con pimentón dulce, acompaña con unas nueces y rocía con un chorrito de aceite de oliva. Decora con una hoja de perejil.
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