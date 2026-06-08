Receta de temporada, de Joseba Arguiñano: espárragos frescos con paté de pimiento

Si quieres contrarrestar un poco el amargor de los espárragos, cuécelos con un poco de azúcar.

Para saber si los espárragos están hechos, introduce el cuchillo en los tallos. Si están blanditos quiere decir que están en su punto.

Ingredientes, para 4 personas

12 espárragos blancos frescos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de pimentón dulce

Perejil

Ingredientes Espárragos frescos | antena3.com

Para el paté de pimiento:

2 pimientos rojos

80 g de nueces peladas tostadas

1 diente de ajo

2 cucharadas de pan rallado

1 cucharada de vinagre de sidra

1 cucharada de miel

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

El zumo de medio limón

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante

Sal

Ingredientes para el paté de pimiento | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela los espárragos y quítales 4 cm de tallo. Introdúcelos en la cazuela, sazona, tapa y deja que se cocinen durante 15 minutos aproximadamente.

Introdúcelos en la cazuela, sazona, tapa y deja que se cocinen | antena3.com

Para el paté de pimientos, pon los pimientos enteros en una fuente apta para el horno. Sazona y mójalos con un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 40-45 minutos. Retíralos del horno y tápalos unos minutos para que sea más fácil pelarlos. Pela, despepítalos y mételos en el vaso de la batidora. Añade 50 g de nueces tostadas, el ajo picado, el pan rallado, el vinagre, la miel, el aceite de oliva, el zumo de limón, el comino, el pimentón dulce y picante y sal al gusto. Tritura hasta conseguir un paté fino.

Tritura hasta conseguir un paté fino | antena3.com

Pon una cucharada de paté en cada plato y coloca encima 3 espárragos por ración. Espolvorea con pimentón dulce, acompaña con unas nueces y rocía con un chorrito de aceite de oliva. Decora con una hoja de perejil.

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