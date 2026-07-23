Necesita encontrar a su sobrina para poder cobrar una herencia de un millón de euros

El seguro le ha dicho a María del Carmen que tiene seis meses para encontrar a su sobrina María Teresa y poder cobrar la herencia. Su hermano falleció en 2010 y de su hija no saben nada desde hace 8 años. Ahora necesitan encontrarla pero no tienen idea de dónde puede estar.

La herencia de sus padres es de un millón de euros y la de un tío suyo que falleció sin hijos, es un piso en Madrid, otro en Sevilla y un local comercial que era un kiosko. Sin embargo, para hacer las reparticiones necesitan una firma de su sobrina.

Cuando falleció el padre de la María Teresa, la adoptó una hermana de este pero, fue tan conflictiva que fue trasladada a centros de menores hasta que cumplió los 18 años. Hoy tendría 26 y según las especulaciones de la gente, dos hijas.

El colaborador Carlos Quílez, afirma que este tema también beneficia a María Teresa, porque cobrará parte de ese dinero que equivaldría a unos 300.000 euros sobre ese millón. Lo que sí está claro, es que si no aparece, no cobrará nadie.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas