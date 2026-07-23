Cristina sufrió el síndrome del corazón roto tras el fallecimiento de su madre: tenía sólo 8 años y tuvo que lidiar con el acoso y el abandono

Cristina convivió en un entorno desestabilizado desde que era muy pequeña. Sabía muy bien lo que era la prostitución, las drogas y como funcionaban las adicciones. Su propia madre le pedía que le ayudase a preparar las dosis que iba a consumir ese día, y tampoco la hacía mucho caso.

A los 8 años, su madre fallece y la protagonista siente un impacto emocional tan grande que desarrolló el síndrome del corazón roto conocido como miocardiopatía de Takotsubo que afecta al ventrículo izquierdo cuando una persona está sufriendo mucho estrés. Estuvo ingresada durante meses en el hospital rodeada de otros niños, cariño y personas que se preocupaban por ella.

20 días después de fallecer su madre "Lo que sentía era un vacío del alma", no eran dolores explica. "El corazón me llegó a palpitar a 250 pulsaciones por minuto" por lo que tuvo que ser operada de urgencia.

No quería volver al hogar frío y desectructurado en el que había crecido. Por si fuera poco, en el colegio también la despreciaban y marginaban por ser "la hija de la yonqui". Cristina cree que la falta de ayuda por parte de las instituciones ha hecho que su situación se volviese todavía más difícil. "A quien más necesita la ayuda por orfandad no se la dan" asegura la afectada.

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