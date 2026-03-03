Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Los aguacates rellenos de arroz y maíz que ha elaborado Karlos Arguiñano son una combinación deliciosa y muy completa desde el punto de vista nutricional.

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Publicidad

El aguacate es una joya para la salud: está lleno de grasas saludables que cuidan tu corazón, ayudan a mantener el colesterol en equilibrio y además te dan una sensación de saciedad duradera.

El arroz, especialmente si es integral, es una excelente fuente de energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos.

Por su parte, el maíz suma un toque dulce y colorido, pero también contiene fibra que mejora el tránsito intestinal.

Puedes añadir al relleno otros ingredientes que te gusten: jamón cocido, salmón ahumado, tomate, gambas, atún, y/o piña…

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 aguacates
  • 100 g de arroz
  • 1 mazorca de maíz cocido
  • ½ pechuga de pollo
  • 100 g de queso feta
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de wasabi en polvo
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • Aceite de oliva suave
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Aguacates rellenos de arroz y maíz
Ingredientes Aguacates rellenos de arroz y maíz | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con una pizca de sal y unas ramas de perejil en una cazuela pequeña. Cuando empiece a hervir el agua, introduce las pechugas y déjalas cocer a fuego suave durante 12-15 minutos. Escurre y resérvalas.

Cuando empiece a hervir el agua, introduce las pechugas
Cuando empiece a hervir el agua, introduce las pechugas | antena3.com

Pon abundante agua con una pizca de sal en otra cazuela. Cuando empiece a hervir el agua, introduce el arroz. Tapa y deja cocinar a fuego medio durante 18-20 minutos. Refresca y escúrrelo bien.

Para el relleno, pon el arroz en un bol. Corta la pechuga cocida en daditos y añádelos al bol. Pica finamente el maíz y agrégalo. Corta el queso feta en daditos y añádelos. Limpia los aguacates (reserva las cáscaras) y córtalos en daditos. Incorpóralos al bol. Reserva.

Corta el queso feta en daditos y añádelos
Corta el queso feta en daditos y añádelos | antena3.com

Para la mahonesa, pon el huevo en un vaso batidor. Introduce el wasabi, la salsa de soja y 150 ml de aceite de oliva suave. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea.

Introduce el wasabi, la salsa de soja y 150 ml de aceite de oliva suave
Introduce el wasabi, la salsa de soja y 150 ml de aceite de oliva suave | antena3.com

Pasa la mahonesa al bol del relleno y mezcla con cuidado, sin romper los ingredientes.

Rellena las cáscaras de aguacate y sirve 2 en cada plato. Decora con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Lorena Vázquez, nueva novia Alejandro Sanz

El método de Alejandro Sanz para ligar, tras presentar a su nuevo amor: "Le gusta hacer eso de la pesca de arrastre"

2_Granpremio

Irene consigue la segunda parte del ‘gran premio’ valorado en 1.100€

1_Miguel

Pedro resuelve un panel de 1.050€… ¡imitando a Shakira!

Mata a su casera y se entrega.
Violencia doméstica

Un joven mata presuntamente a su casera en Carabanchel y se entrega en comisaría tras confesar el crimen

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil
Para 4 personas

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil, de Arguiñano: "Una receta tan jugosa que sé que la vas a hacer"

Vivir en una caravana.
Sobreviviendo en autocaravana

Viviendo en una caravana aún teniendo un sueldo fijo: la dura realidad del precio de la vivienda en Málaga

Tienen contrato fijo, cobran cada mes y cumplen con su jornada laboral, pero no pueden pagar un piso. Conductores de ambulancia, trabajadores del aeropuerto o porteros de discoteca sobreviven en camiones y autocaravanas porque el precio de la vivienda en Málaga, en máximos históricos, les deja fuera del mercado inmobiliario.

Susana Díaz en Espejo Público.
Senadora del PSOE

Susana Díaz revela el tema que más le ha hecho discutir con Zapatero: "Nos mandamos muchos WhatsApp"

La senadora del PSOE Susana Díaz ha valorado la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del 'caso Koldo'. "Decir que sí a todo es fácil, lo complicado es decir que hay cosas que no te gustan, argumentarlas y que la persona que recibe esa crítica no se sienta agredida".

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Paciente Okupa Lugo

La historia del paciente okupa que se niega a abandonar el hospital: "Más caro que un hotel de cinco estrellas"

Jóvenes en Espejo Público.

Los jóvenes españoles opinan sobre la guerra en Oriente Próximo: "El Gobierno está adoptando una posición que no le beneficia en ningún sentido"

Publicidad