Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

El aguacate es una joya para la salud: está lleno de grasas saludables que cuidan tu corazón, ayudan a mantener el colesterol en equilibrio y además te dan una sensación de saciedad duradera.

El arroz, especialmente si es integral, es una excelente fuente de energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos.

Por su parte, el maíz suma un toque dulce y colorido, pero también contiene fibra que mejora el tránsito intestinal.

Puedes añadir al relleno otros ingredientes que te gusten: jamón cocido, salmón ahumado, tomate, gambas, atún, y/o piña…

Ingredientes, para 4 personas

4 aguacates

100 g de arroz

1 mazorca de maíz cocido

½ pechuga de pollo

100 g de queso feta

1 huevo

1 cucharadita de wasabi en polvo

1 cucharada de salsa de soja

Aceite de oliva suave

Sal

Perejil

Ingredientes Aguacates rellenos de arroz y maíz | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con una pizca de sal y unas ramas de perejil en una cazuela pequeña. Cuando empiece a hervir el agua, introduce las pechugas y déjalas cocer a fuego suave durante 12-15 minutos. Escurre y resérvalas.

Cuando empiece a hervir el agua, introduce las pechugas | antena3.com

Pon abundante agua con una pizca de sal en otra cazuela. Cuando empiece a hervir el agua, introduce el arroz. Tapa y deja cocinar a fuego medio durante 18-20 minutos. Refresca y escúrrelo bien.

Para el relleno, pon el arroz en un bol. Corta la pechuga cocida en daditos y añádelos al bol. Pica finamente el maíz y agrégalo. Corta el queso feta en daditos y añádelos. Limpia los aguacates (reserva las cáscaras) y córtalos en daditos. Incorpóralos al bol. Reserva.

Corta el queso feta en daditos y añádelos | antena3.com

Para la mahonesa, pon el huevo en un vaso batidor. Introduce el wasabi, la salsa de soja y 150 ml de aceite de oliva suave. Empieza a batir con la batidora de mano, sin mover el brazo del fondo del vaso hasta que empiece a emulsionar. A continuación, mueve la batidora arriba y abajo, hasta conseguir una salsa homogénea.

Introduce el wasabi, la salsa de soja y 150 ml de aceite de oliva suave | antena3.com

Pasa la mahonesa al bol del relleno y mezcla con cuidado, sin romper los ingredientes.

Rellena las cáscaras de aguacate y sirve 2 en cada plato. Decora con una hojita de perejil.