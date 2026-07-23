¿Qué hacen tus padres para desconectar en verano?: "A los adultos solo les gusta sentarse y hablar"

De nuevo llega una de las secciones más queridas y divertidas del programa: la visita a los más pequeños durante sus vacaciones de verano. Jimeno, reportero de Y ahora Sonsoles, se ha acercado una vez más a ellos para descubrir sus ocurrencias respondiendo a una nueva pregunta: ¿Qué hacen tus padres para desconectar en verano?

Como era de esperar, las respuestas no han tenido desperdicio. Con esa inocencia que los caracteriza, los niños han sorprendido con ocurrencias de lo más divertidas, y han dejado muy claro que su imaginación no tiene límites.

"Yo les intento divertir con cosas que les gustan" con el fin de que tengan "una emoción increíble" asegura uno de los menores. Otra pequeña justifica el descanso que necesitan sus padres : "Es que yo gasto mucho" explica mientras ríe. O simplemente, no entienden lo que hacen: "A los adultos solo les gusta sentarse y hablar".

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