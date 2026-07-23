Revelan la causa de la muerte de Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18 años

Se han revelado oficialmente los motivos de la muerte de la actriz Kaylee Hottle tras el trágico siniestro que acabó con su vida el pasado 21 de julio.

Según los informes de la Oficina del Médico Forense de Maryland, la intérprete de 18 años falleció a causa de múltiples traumatismos contundentes provocados por el choque, catalogando el suceso como un fallecimiento accidental.

La investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick ha determinado que el coche en el que viajaba de copiloto se salió de la carretera de dos carriles y colisionó contra una alcantarilla, señalando el exceso de velocidad como desencadenante. El medio TMZ ha obtenido varias fotos del coche, un Honda Accord de 1995, tras el accidente, que muestran graves daños.

La trágica noticia fue confirmada en un primer momento por su padre, Joshua Hottle, quien hizo una transmisión en directo a través de redes sociales en lenguaje de signos estadounidense para explicar las circunstancias antes de volar a reclamar el cuerpo.

La joven pertenecía a una familia multigeneracional de personas sordas y compaginaba su carrera en el cine con su faceta como atleta en la Escuela para Sordos de Texas, centro que ha emitido un comunicado lamentando la pérdida de su alumna.

Hottle saltó a la fama en 2021 al debutar junto a Millie Bobby Brown y Rebecca Hall en la superproducción Godzilla vs. Kong, donde interpretaba a Jia, la niña huérfana capaz de comunicarse con King Kong.

Un papel que retomó en la secuela de 2024, Godzilla x Kong: El nuevo imperio, y por el que llegó a estar nominada a mejor actriz joven en los Premios Saturn.