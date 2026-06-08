Para 4 personas
Receta fácil y jugosa de Karlos Arguiñano: lomo bajo con salsa gravy y puré de patata
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy sencilla de lomo bajo hecho a la plancha y en su jugo, con salsa gravy y puré de patata. Quizá lo único que te llevará algo más de tiempo sea cocer las patatas, porque lo demás es coser y cantar.
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Esta receta de lomo bajo con salsa gravy y puré de patata es una forma sensacional de comenzar la semana.
Es recomendable sacar la carne del frigorífico y del envase, si es el caso, para que se atempere antes de cocinarla.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 piezas de lomo bajo de ternera
- 4 patatas
- 200 ml de leche
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa gravy:
- 60 g de mantequilla
- 30 g de harina
- ½ l de caldo de carne
- 3 cucharadas de salsa inglesa
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Calienta abundante agua con sal en una cazuela amplia. Introduce las patatas enteras y con piel. Tapa la cazuela y cocínalas durante 30-35 minutos. Deja templar.
Pela las patatas, ponlas en un bol y machácalas con la ayuda de un machacapapas. Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco mientras sigues triturando, hasta obtener un puré espeso. Espolvorea con perejil picado y resérvalo.
Para hacer la salsa gravy, introduce la mantequilla en la sartén y deja que se funda. Añade la harina y rehógala (sin dejar de remover con una varilla) a fuego suave-medio durante 3-4 minutos, hasta que coja color tostado. Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco sin dejar de remover. Cocina durante 12-15 minutos aproximadamente. Rectifica de sal y mantenla caliente.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos durante 1-2 minutos por cada lado, de manera que queden dorados por dentro y poco hechos por dentro.
Sirve un montoncito de puré de patata en cada plato, hazle un hueco en el centro y rellénalo con la salsa gravy. Trocea cada lomo bajo y ponlo al lado. Decora con perejil.
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