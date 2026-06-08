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Receta fácil y jugosa de Karlos Arguiñano: lomo bajo con salsa gravy y puré de patata

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy sencilla de lomo bajo hecho a la plancha y en su jugo, con salsa gravy y puré de patata. Quizá lo único que te llevará algo más de tiempo sea cocer las patatas, porque lo demás es coser y cantar.

Lomo bajo con salsa gravy y puré de patata

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Esta receta de lomo bajo con salsa gravy y puré de patata es una forma sensacional de comenzar la semana.

Es recomendable sacar la carne del frigorífico y del envase, si es el caso, para que se atempere antes de cocinarla.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 piezas de lomo bajo de ternera
  • 4 patatas
  • 200 ml de leche
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Para la salsa gravy:

  • 60 g de mantequilla
  • 30 g de harina
  • ½ l de caldo de carne
  • 3 cucharadas de salsa inglesa
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes Lomo bajo con salsa gravy y puré de patata
Ingredientes Lomo bajo con salsa gravy y puré de patata | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una cazuela amplia. Introduce las patatas enteras y con piel. Tapa la cazuela y cocínalas durante 30-35 minutos. Deja templar.

Pela las patatas, ponlas en un bol y machácalas con la ayuda de un machacapapas. Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco mientras sigues triturando, hasta obtener un puré espeso. Espolvorea con perejil picado y resérvalo.

Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco
Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco | antena3.com

Para hacer la salsa gravy, introduce la mantequilla en la sartén y deja que se funda. Añade la harina y rehógala (sin dejar de remover con una varilla) a fuego suave-medio durante 3-4 minutos, hasta que coja color tostado. Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco sin dejar de remover. Cocina durante 12-15 minutos aproximadamente. Rectifica de sal y mantenla caliente.

Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco
Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos durante 1-2 minutos por cada lado, de manera que queden dorados por dentro y poco hechos por dentro.

Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos
Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos | antena3.com

Sirve un montoncito de puré de patata en cada plato, hazle un hueco en el centro y rellénalo con la salsa gravy. Trocea cada lomo bajo y ponlo al lado. Decora con perejil.

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