Receta fácil y jugosa de Karlos Arguiñano: lomo bajo con salsa gravy y puré de patata

Esta receta de lomo bajo con salsa gravy y puré de patata es una forma sensacional de comenzar la semana.

Es recomendable sacar la carne del frigorífico y del envase, si es el caso, para que se atempere antes de cocinarla.

Ingredientes, para 4 personas

4 piezas de lomo bajo de ternera

4 patatas

200 ml de leche

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la salsa gravy:

60 g de mantequilla

30 g de harina

½ l de caldo de carne

3 cucharadas de salsa inglesa

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes Lomo bajo con salsa gravy y puré de patata | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una cazuela amplia. Introduce las patatas enteras y con piel. Tapa la cazuela y cocínalas durante 30-35 minutos. Deja templar.

Pela las patatas, ponlas en un bol y machácalas con la ayuda de un machacapapas. Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco mientras sigues triturando, hasta obtener un puré espeso. Espolvorea con perejil picado y resérvalo.

Sazona y ve añadiendo la leche poco a poco | antena3.com

Para hacer la salsa gravy, introduce la mantequilla en la sartén y deja que se funda. Añade la harina y rehógala (sin dejar de remover con una varilla) a fuego suave-medio durante 3-4 minutos, hasta que coja color tostado. Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco sin dejar de remover. Cocina durante 12-15 minutos aproximadamente. Rectifica de sal y mantenla caliente.

Añade la salsa inglesa y el caldo poco a poco | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos durante 1-2 minutos por cada lado, de manera que queden dorados por dentro y poco hechos por dentro.

Sazona los filetes de lomo bajo, introdúcelos y cocínalos | antena3.com

Sirve un montoncito de puré de patata en cada plato, hazle un hueco en el centro y rellénalo con la salsa gravy. Trocea cada lomo bajo y ponlo al lado. Decora con perejil.

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