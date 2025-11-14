Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable

Joseba y Karlos Arguiñano han querido enseñarnos a preparar, en esta ocasión, un plato fresco y ligero, ideal para cualquier comida o cena semanal.

Patri Bea
Publicado:

Aunque estamos en una época en la que abundan los platos de cuchara, de vez en cuando apetecen platos frescos, ligeros y sabrosos, como esta ensalada templada que hoy nos enseñan a preparar Karlos y Joseba Arguiñano. ¡Apunta todos los pasos de la receta!

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de borraja limpia
  • 4 mozzarellas de búfala
  • 25 ml de vinagre de Jerez
  • 1 cucharada de mostaza
  • 2 huevos cocidos
  • 30 g de pistachos pelados
  • 4 lonchas finas de jamón ibérico
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Elaboración

Para preparar esta ensalada templada, comienza calentando agua en una cazuela, añade sal y lleva a ebullición. Corta las borrajas en trozos de unos 5 centímetros, introdúcelas en el agua y cuécelas durante 8-10 minutos. Escúrrelas bien y resérvalas.

Corta las borrajas
Corta las borrajas | Antena 3

Para preparar la vinagreta de mostaza, coloca las claras de huevo en un vaso batidor. Añade la mostaza, el vinagre, 150 ml de aceite y una pizca de sal.Tritura con la batidora hasta que la mezcla emulsione y quede una salsa cremosa.

Prepara la vinagreta
Prepara la vinagreta | Antena 3

Pon una sartén al fuego sin aceite, incorpora los pistachos y tuéstalos ligeramente. Pásalos a un plato, aplástalos un poco y resérvalos.

Corta la mozzarella en rodajas y colócalas sobre un plato. Añade por encima unas tiras de jamón y una porción de borraja cocida. Espolvorea con un poco de yema rallada y algunos pistachos picados. Riega la ensalada con la vinagreta de mostaza... ¡y a disfrutar!

