Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable

Aunque estamos en una época en la que abundan los platos de cuchara, de vez en cuando apetecen platos frescos, ligeros y sabrosos, como esta ensalada templada que hoy nos enseñan a preparar Karlos y Joseba Arguiñano. ¡Apunta todos los pasos de la receta!

Ingredientes, para 4 personas

500 g de borraja limpia

4 mozzarellas de búfala

25 ml de vinagre de Jerez

1 cucharada de mostaza

2 huevos cocidos

30 g de pistachos pelados

4 lonchas finas de jamón ibérico

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Para preparar esta ensalada templada, comienza calentando agua en una cazuela, añade sal y lleva a ebullición. Corta las borrajas en trozos de unos 5 centímetros, introdúcelas en el agua y cuécelas durante 8-10 minutos. Escúrrelas bien y resérvalas.

Corta las borrajas | Antena 3

Para preparar la vinagreta de mostaza, coloca las claras de huevo en un vaso batidor. Añade la mostaza, el vinagre, 150 ml de aceite y una pizca de sal.Tritura con la batidora hasta que la mezcla emulsione y quede una salsa cremosa.

Prepara la vinagreta | Antena 3

Pon una sartén al fuego sin aceite, incorpora los pistachos y tuéstalos ligeramente. Pásalos a un plato, aplástalos un poco y resérvalos.

Corta la mozzarella en rodajas y colócalas sobre un plato. Añade por encima unas tiras de jamón y una porción de borraja cocida. Espolvorea con un poco de yema rallada y algunos pistachos picados. Riega la ensalada con la vinagreta de mostaza... ¡y a disfrutar!