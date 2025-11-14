Para 4 personas
Ensalada templada de borraja, mozzarella y vinagreta de mostaza: una receta fácil, refrescante y saludable
Joseba y Karlos Arguiñano han querido enseñarnos a preparar, en esta ocasión, un plato fresco y ligero, ideal para cualquier comida o cena semanal.
Aunque estamos en una época en la que abundan los platos de cuchara, de vez en cuando apetecen platos frescos, ligeros y sabrosos, como esta ensalada templada que hoy nos enseñan a preparar Karlos y Joseba Arguiñano. ¡Apunta todos los pasos de la receta!
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de borraja limpia
- 4 mozzarellas de búfala
- 25 ml de vinagre de Jerez
- 1 cucharada de mostaza
- 2 huevos cocidos
- 30 g de pistachos pelados
- 4 lonchas finas de jamón ibérico
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para preparar esta ensalada templada, comienza calentando agua en una cazuela, añade sal y lleva a ebullición. Corta las borrajas en trozos de unos 5 centímetros, introdúcelas en el agua y cuécelas durante 8-10 minutos. Escúrrelas bien y resérvalas.
Para preparar la vinagreta de mostaza, coloca las claras de huevo en un vaso batidor. Añade la mostaza, el vinagre, 150 ml de aceite y una pizca de sal.Tritura con la batidora hasta que la mezcla emulsione y quede una salsa cremosa.
Pon una sartén al fuego sin aceite, incorpora los pistachos y tuéstalos ligeramente. Pásalos a un plato, aplástalos un poco y resérvalos.
Corta la mozzarella en rodajas y colócalas sobre un plato. Añade por encima unas tiras de jamón y una porción de borraja cocida. Espolvorea con un poco de yema rallada y algunos pistachos picados. Riega la ensalada con la vinagreta de mostaza... ¡y a disfrutar!
