COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Un postre perfecto para principiantes: Rollo suizo de crema de limón de Eva Arguiñano
Una propuesta dulce de la cocinera para quienes empiezan: un bizcocho esponjoso que se rellena con crema de limón y se enrolla en minutos, con instrucciones claras para triunfar en casa.
Eva y Karlos Arguiñano presentan un postre pensado para todos los niveles. La receta guía paso a paso: preparar el bizcocho, hornearlo, extender la crema de limón y enrollar con cuidado. Un clásico sencillo que luce en la mesa y conquista a pequeños y mayores.
Ideal para principiantes, este rollo suizo combina textura esponjosa y relleno cítrico, con un resultado vistoso sin complicaciones. Sigue las indicaciones y sorprende a tus invitados con un dulce casero perfecto para celebraciones, meriendas o como broche final de cualquier comida.